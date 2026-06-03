Lia Sol: Άλλο ένα ραπ αλάνι που θα αγαπήσεις

Η Lia Sol ραπάρει λιτά και απέριττα, ραπάρει για ό,τι υπάρχει μέσα μας και θέλει να αποδράσει.

Το 2026 φτάνει στα μισά του δρόμου και τίποτα δεν είναι καλά! Και όμως, ακούς μια φωνή μέσα σου που λέει Ως εδώ όλα καλά. Δεν ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Πώς γίνεται εντός σου να ακούγεται κάτι τόσο ασύμβατο με τη πραγματικότητα; Δεν ξέρεις. Επίσης δεν μπορείς να καταλάβεις πώς γίνεται αυτό το εσωτερικό μήνυμα να παίζει στα γαλλικά και εσύ να το καταλαβαίνεις. Και η προφορά της φράσης, ο τρόπος που οι φθόγγοι μπαίνουν ο ένας δίπλα στον άλλο, κάνει τις λέξεις να «τρέχουν» και να αντέχουν, να μένουν γερές και να στέκουν σε έναν κόσμο που όλα μοιάζουν να εκπνέουν.

Συντονίζεσαι με τον ρυθμό και καταλαβαίνεις ότι η φάση είναι ένα ακόμα ραπ παιχνίδι. Σου έρχονται στο μυαλό ο ΛΕΞ, ο Anser, η Aria… Δεν ξέρεις γιατί «σκάνε» στο κεφάλι σου αυτοί οι ράπερ. Στέκεσαι για λίγο και μετά το βλέπεις: αυτοί το τρέχουν σαν να ναι κυνηγημένοι, μια βροχερή Κυριακή, τρέχουν την πόλη, είναι αλάνια και τους αγαπάνε όλοι. Και μετά, σαν την κορυφή του flow που ξεσπάει, καταλαβαίνεις τι έχει συμβεί: Άλλη μία μέρα σε αυτή την ζόρικη πραγματικότητα, άλλη μία ανακάλυψη στο Spotify, άλλη μία γαμάτη ράπερ που ακούει στο όνομα Lia Sol.

Μεταδίδει ένα vibe που δεν μπορείς να αρνηθείς



Δείτε πως έχει η φάση με τη Lia Sol. Κάπου, κάποτε, σε μια γωνιά της πλατφόρμας ροής ακουστικού περιεχόμενου, εμφανίστηκε το όνομα της τύπισσας που ραπάρει μελωδικά, αισθησιακά, γοητευτικά, σίγουρα. «Πατάει», κυρίως, σε boom bap μονοπάτια και έχει μια φωνή που στηρίζει το δυναμικό ύφος, το καθαρά αφηγηματικό έως το γλυκά ακουστικό ποπ. Και δεν ήταν η μόνο η φωνή και το story telling. Ήταν η παραγωγή πίσω από τα κομμάτια που έδιναν μια χαλαρή, νοσταλγική, chill out διάθεση και αυτή ταίριαζε/ταιριάζει τόσο ωραία με τη ραπ έκφραση της Lia. Αγαπήσαμε αμέσως τη δουλειά της και θα δώσουμε κι άλλα στοιχεία γι’ αυτό.

Η ράπερ αυτή μεταδίδει ένα vibe που σε κάνει να γουστάρεις την κατάσταση που σου δίνει. Η φωνή είναι πάνω από το mumble, είναι σταθερή, ήρεμη και σου δίνει αβίαστα την αίσθηση της φυγής. Ο τρόπος που συγκεντρώνει τα ηχητικά χνάρια της σε κάνουν να εστιάζεις μόνο στον ραπ κόσμο που σου δίνει. Η ευαισθησία και το διακριτικό αλλά σίγουρο φωνητικό, αφηγηματικό, μονοπάτι, σε κάνουν να αφήνεσαι, να μην ψάχνεις τον επόμενο καλλιτέχνη. Ο τρόπος που ραπάρει «συνομιλεί» άμεσα με τη διάθεσή σου, με τις φωνές της ψυχής σου. Πώς να μην «κολλήσεις», λοιπόν, μαζί της;

«Ως εδώ όλα καλά»



Τη Lia Sol τη θυμόμαστε και βάζουμε να παίζει συνέχεια η μουσική της πρώτα και κύρια γι’ αυτό: το ep «Ως εδώ όλα καλά». Η παραγωγή ανήκει στον πάντα αξιόπιστο Γιώργο Ορφανίδη και στα τέσσερα κομμάτια αναδεικνύονται όλα όσα αναφέραμε παραπάνω. Η Lia μπαίνει σε μια κατάσταση που ο χρόνος συρρικνώνεται και μεγαλώνει για τον καθένα/καθεμιά χωριστά. Όταν ακούς το boom bap και το βαθιά εξομολογητικό ραπ, «ταξιδεύεις» και δεν σε νοιάζει η στιγμή που έχεις μπροστά σου. Σε νοιάζει αυτή που σκέφτεσαι, αυτή που παίζει στο μυαλό σου.

Το ep έχει κάτι από το πνεύμα του δρόμου, από το ραπ που θα μπορούσες να ακούσεις a cappella. Την ίδια στιγμή μπλέκονται μικρά, αλλά ουσιαστικά, τραπ στοιχεία. Στα τέσσερα κομμάτια υπάρχει συνεργασία με την Aria. Το track έχει τίτλο «Άγονες Γραμμές» και απλά… τα σπάει! Παίρνει το εισαγωγικό θέμα από «Το Μίσος» του Κασσοβίτς και όπως ξετυλίγεται η ιστορία, με στίχους που αφορούν την ύπαρξη και το είναι μας, την καρδιά μας, έρχεται η θεάρα Αria και απογειώνει το τραγούδι. Η Lia Sol βρίσκεται εκεί που φτάνει το βλέμμα μας, εκεί που «περπατά» η αγωνία μας, η ομορφιά μας. Για τη δουλειά της δίνουμε την εκτίμηση, την αγάπη, τον σεβασμό μας. Βρείτε και ακούστε την!

*Η Lia Sol σε Spotify, Instagram

