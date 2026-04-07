Τέλος εποχής για τους ηθοποιούς; Κινεζική εταιρεία παρουσίασε ψηφιακούς ηθοποιούς με τεχνητή νοημοσύνη (vid)

Κινεζικό στούντιο παραγωγής προκάλεσε «σεισμό» στη βιομηχανία του θεάματος, ανακοινώνοντας τους πρώτους AI αστέρες που θα πρωταγωνιστήσουν σε επερχόμενη δραματική σειρά.

Ψηφιακοί πρωταγωνιστές με δικά τους social media

Η εταιρεία Youhug Media, με έδρα τη Σαγκάη, παρουσίασε τους δύο νέους ηθοποιούς, τον Τσιν Λινγκιούε και τη Λιν Σιγιάν, οι οποίοι θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη σειρά μικρού μήκους «The Qinling Bronze Occult Chronicles».

Αυτό που τους κάνει να ξεχωρίζουν από οποιονδήποτε άλλον συνάδελφό τους είναι ότι αποτελούν ψηφιακά μοντέλα που λειτουργούν αποκλειστικά με τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, διαθέτουν ήδη προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου υπόσχονται να αλληλεπιδρούν και να απαντούν σε κάθε σχόλιο των ακολούθων τους.

Αντιδράσεις για την ανεργία και τις «ομοιότητες»: «Οι ταλαντούχοι δεν έχουν να φοβηθούν»

Η ανακοίνωση προκάλεσε κύμα σκεπτικισμού και οργής στην Κίνα, με πολλούς εργαζόμενους στον κλάδο να φοβούνται για το μέλλον τους: «Πίσω από την ανεργία ενός διάσημου κρύβεται μια ολόκληρη ομάδα απλών εργαζομένων που θα χάσουν τη δουλειά τους - κομπάρσοι, εικονολήπτες, τεχνικοί φωτισμού, μακιγιέρ και άλλοι», σχολίασε χρήστης στο Weibo.

Επιπλέον, πολλοί παρατήρησαν την εντυπωσιακή ομοιότητα των AI ηθοποιών με πραγματικούς αστέρες του κινεζικού κινηματογράφου, υποστηρίζοντας ότι τα ψηφιακά μοντέλα έχουν «δανειστεί» χαρακτηριστικά από δημοφιλείς ηθοποιούς.

Παρά την αναστάτωση, ορισμένοι επαγγελματίες του χώρου παραμένουν ψύχραιμοι. Ο παραγωγός Γιου Ζενγκ δήλωσε: «Οι ηθοποιοί με πραγματική ικανότητα, οι ταλαντούχοι συγγραφείς και οι ικανοί σκηνοθέτες δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Οι άνθρωποι θα επικρατήσουν».

Η στρατηγική της «σταδιακής αντικατάστασης»

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στούντιο σχεδιάζουν μια σταδιακή αντικατάσταση των δευτερευόντων ρόλων, των κομπάρσων και των κασκαντέρ με AI μοντέλα, προκειμένου να μειώσουν δραστικά το κόστος παραγωγής.

Ωστόσο, σκοπεύουν να συνεχίσουν να βασίζονται σε ανθρώπινους αστέρες για την προώθηση των έργων τους, θεωρώντας ότι το «εκτόπισμα» ενός πραγματικού σταρ παραμένει αναντικατάστατο.

