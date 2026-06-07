4+2 κυκλοφορίες που συζητούν όλοι οι gamers

Αν υπήρχε μία χρονιά που οι gamers περίμεναν με ανυπομονησία, αυτή ήταν το 2026. Με το GTA VI να μονοπωλεί τη συζήτηση και αρκετές ακόμη μεγάλες παραγωγές να ετοιμάζονται να κάνουν την εμφάνισή τους, το επόμενο διάστημα προμηνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον για όσους αγαπούν το gaming.

Υπάρχουν χρονιές που φέρνουν μερικά καλά παιχνίδια. Υπάρχουν όμως και χρονιές που καταφέρνουν να συγκεντρώσουν τόσες μεγάλες gaming κυκλοφορίες παιχνιδιών ώστε να συζητιούνται μήνες πριν φτάσουν στα ράφια και στα ψηφιακά καταστήματα. Το δεύτερο μισό του 2026 δείχνει να ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Από πολυαναμενόμενες επιστροφές ιστορικών σειρών μέχρι ολοκαίνουργιες παραγωγές που έχουν ήδη δημιουργήσει τεράστιο hype, οι επόμενοι μήνες υπόσχονται πολλές ώρες μπροστά από την οθόνη. Και όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα, υπάρχει ένας gaming τίτλος που βρίσκεται πάνω από όλους τους υπόλοιπους.

GTA VI: Το παιχνίδι που περιμένει ολόκληρος ο πλανήτης

Υπάρχουν μεγάλες κυκλοφορίες και υπάρχουν γεγονότα που ξεπερνούν τα όρια του gaming. Το GTA VI ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Η Rockstar Games επιστρέφει στη Vice City και όλα δείχνουν ότι ετοιμάζει τον μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο κόσμο που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα. Η αναμονή είναι τεράστια, κάτι απολύτως λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια από το GTA V.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί θεωρούν το GTA VI τη σημαντικότερη κυκλοφορία της τελευταίας δεκαετίας. Το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο, που αρκετοί gamers σχεδιάζουν ήδη αναβάθμιση του gaming setup τους, είτε πρόκειται για νέες κονσόλες, είτε για gaming monitor υψηλής ανάλυσης και υψηλού ρυθμού ανανέωσης, είτε για πιο ισχυρά PCs.

Για πολλούς παίκτες, το GTA VI δεν είναι απλώς άλλο ένα παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι που θα καθορίσει ολόκληρη τη χρονιά.

The Blood of Dawnwalker

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει αρκετά RPG να προσπαθούν να κερδίσουν το κοινό. Το The Blood of Dawnwalker είναι από εκείνα που έχουν καταφέρει να τραβήξουν την προσοχή πολύ πριν κυκλοφορήσουν.

Πίσω από το project βρίσκονται δημιουργοί που έχουν εργαστεί σε μερικά από τα πιο επιτυχημένα παιχνίδια ρόλων των τελευταίων ετών, κάτι που έχει ανεβάσει σημαντικά τις προσδοκίες. Ο σκοτεινός κόσμος του, η έντονη ατμόσφαιρα και το αφηγηματικό του βάθος το έχουν ήδη μετατρέψει σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες προτάσεις της χρονιάς.

Για όσους αγαπούν τα fantasy RPGs, είναι ένας τίτλος που αξίζει να παρακολουθούν στενά.

Marvel's Wolverine

Λίγα ονόματα έχουν τη δύναμη να δημιουργούν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον όσο ο Wolverine. Και ακόμη λιγότερα όταν πίσω από την ανάπτυξη βρίσκεται η Insomniac Games.

Μετά την επιτυχία των παιχνιδιών Spider-Man, το στούντιο καλείται να μεταφέρει έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της Marvel σε μια πιο σκοτεινή και πιο ώριμη περιπέτεια. Οι πρώτες παρουσιάσεις έχουν ήδη δημιουργήσει έντονο ενθουσιασμό, ενώ πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους αποκλειστικούς τίτλους της γενιάς.

Αν οι προσδοκίες επιβεβαιωθούν, το Marvel's Wolverine μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.

Onimusha: Way of the Sword

Οι επιστροφές ιστορικών σειρών έχουν πάντα ξεχωριστή βαρύτητα και το Onimusha αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Η Capcom επαναφέρει ένα franchise που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στις προηγούμενες γενιές κονσολών, συνδυάζοντας τη φεουδαρχική Ιαπωνία, τα υπερφυσικά στοιχεία και τις κινηματογραφικές μάχες που χαρακτήρισαν τη σειρά.

Το ενδιαφέρον γύρω από το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στους παλιούς φίλους του Onimusha. Πολλοί νεότεροι παίκτες το βλέπουν ως μια ευκαιρία να γνωρίσουν μια σειρά που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία του gaming.

Call of Duty: Modern Warfare 4

Όταν μιλάμε για mainstream gaming, δύσκολα μπορεί να λείπει το Call of Duty από τη συζήτηση.

Η σειρά επιστρέφει με το Modern Warfare 4 και φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα franchises της βιομηχανίας. Η βάση των παικτών παραμένει τεράστια, ενώ η επιρροή της σειράς στο online gaming και στα esports είναι διαχρονικά σημαντική.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι για πολλούς παίκτες το νέο Call of Duty αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα σημαντικότερα gaming γεγονότα. Και το 2026 δεν φαίνεται να αποτελεί εξαίρεση.

+2 τίτλοι που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου

Πέρα από τα μεγάλα ονόματα, υπάρχουν δύο ακόμη κυκλοφορίες που συγκεντρώνουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον.

Το Phantom Blade Zero έχει εντυπωσιάσει με την ταχύτητα των μαχών του, τη σκηνοθεσία του και το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό του ύφος. Οι συγκρίσεις με κορυφαία action παιχνίδια των τελευταίων ετών είναι ήδη πολλές και αρκετοί το θεωρούν ένα από τα πιο υποσχόμενα projects της αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, το Silent Hill: Townfall φέρνει ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο ιστορικές σειρές τρόμου. Το όνομα Silent Hill από μόνο του αρκεί για να τραβήξει τα βλέμματα, ενώ η νέα προσέγγιση που επιχειρεί η Konami έχει ήδη δημιουργήσει έντονη περιέργεια στους φίλους του είδους.

Μια χρονιά που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη

Το ενδιαφέρον με το δεύτερο μισό του 2026 δεν είναι μόνο ότι έρχεται το GTA VI. Είναι ότι γύρω από αυτό συγκεντρώνονται αρκετές ακόμη μεγάλες παραγωγές που καλύπτουν σχεδόν κάθε γούστο.

Action, RPG, horror, shooters και ανοιχτοί κόσμοι συνθέτουν ένα πρόγραμμα κυκλοφοριών που δύσκολα αφήνει κάποιον gamer αδιάφορο. Και αν σκεφτόσουν να αναβαθμίσεις τον εξοπλισμό σου, είτε με ένα νέο gaming monitor είτε με μία από τις σύγχρονες κονσόλες, οι επόμενοι μήνες ίσως σου δώσουν περισσότερους από έναν καλούς λόγους για να το κάνεις.