Βραζιλιάνα influencer συνελήφθη γιατί σκηνοθέτησε την απαγωγή της για περισσότερα likes (vid)

Τι κάνει ο κόσμος για τα likes; Στήνει ολόκληρη απαγωγή! Η Βραζιλιάνα influencer έστησε απαγωγή εν αγνοία του συζύγου της, τον οποίον έβαλε και ξυλοκόπησαν για να πάρει λίγο παραπάνω δημοσιότητα.

Influencer από τη Βραζιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη, καθώς οι αρχές ανακάλυψαν πως η «αιματηρή» απαγωγή που περιέγραφε στους χιλιάδες ακολούθους της δεν ήταν παρά ένα καλοστημένο σχέδιο για την αύξηση της δημοτικότητάς της.

Το χρονικό μιας «εφιαλτικής» νύχτας

Στις 21 Απριλίου 2025, η Μόνικι Φράγκα και ο σύζυγός της, Λούκας, δέχθηκαν επίθεση από τρεις ένοπλους άνδρες έξω από το σπίτι τους στο Ιγκαρασού.

Η influencer περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια στους θαυμαστές της τη «βάναυση δοκιμασία» που πέρασε, υποστηρίζοντας πως οι απαγωγείς τους μετέφεραν σε ένα δάσος κοντά σε ποτάμι και τους απειλούσαν διαρκώς πως θα τους πυροβολήσουν στα πόδια αν δεν πληρώνονταν τα λύτρα. «Στο μυαλό μου ήταν μόνο τα παιδιά μου», δήλωνε τότε συγκλονισμένη η Μόνικι.

Το ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο σε μια αγροτική περιοχή αφού οι οικογένειές τους κατέβαλαν τα χρήματα που ζητήθηκαν. Ο σύζυγός της, ο οποίος είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τους δράστες, πήγε αμέσως στην αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό. Η κινητοποίηση της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων (GOE) ήταν άμεση, όμως σύντομα οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν κενά στην ιστορία της influencer.

Τα στοιχεία που «έκαψαν» την influencer και έφεραν τη σύλληψη

Η έρευνα στα τηλεφωνικά αρχεία αποκάλυψε πως η Μόνικι βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με έναν από τους φερόμενους ως απαγωγείς, τόσο πριν όσο και μετά το έγκλημα. Οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η απαγωγή ήταν μια «πλεκτάνη» μεταξύ του «θύματος» και των δραστών.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο, ωστόσο, ήταν ότι ο σύζυγός της δεν γνώριζε τίποτα. Ο Λούκας ήταν το μοναδικό πραγματικό θύμα της υπόθεσης, καθώς όχι μόνο πίστεψε ότι η ζωή τους κινδύνευε, αλλά δέχθηκε και σωματική βία από τους συνεργάτες της γυναίκας του.

Στις 25 Μαρτίου 2026, σχεδόν έναν χρόνο μετά το περιστατικό, η Μόνικι Φράγκα συνελήφθη με τις κατηγορίες του εκβιασμού, της δικονομικής απάτης και της ψευδούς καταγγελίας στις αρχές. Μαζί της συνελήφθη και ένας από τους τρεις συνεργούς της, ενώ ένας δεύτερος έχει πεθάνει και ο τρίτος αναζητείται.

