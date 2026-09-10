Τραγικό λάθος ή απερισκεψία; Αντιδράσεις για εισιτήριο συναυλίας του Χάρι Στάιλς που “φωτογράφιζε” την 11 Σεπτεμβρίου

Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζεται για μία νέα ακόμη συναυλία στη Νέα Υόρκη, όμως το εισιτήριο είχε μια ατυχή αναφορά στην 11η Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες πριν από την 25η επέτειο.

Ο Χάρι Στάιλς βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών σχολίων και αυτή τη φορά δεν ήταν για θετικό λόγο ή για τα τραγούδια του. Ο λόγος είναι ένα εισιτήριο από την περιοδεία του στη Νέα Υόρκη, το εικαστικό του οποίου αρκετοί θαυμαστές θεώρησαν τουλάχιστον ατυχές, λίγες μόλις ημέρες πριν από την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο Χάρι Στάιλς βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη για τις εμφανίσεις του στο Madison Square Garden, στο πλαίσιο της περιοδείας «Together, Together». Ένα από τα εισιτήρια που κυκλοφόρησε στα social media έχει ένα ιδιαίτερο εικαστικό: ένα κίτρινο αυτοκίνητο, στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται ο τραγουδιστής, πετά πάνω από το Empire State Building, αφήνοντας πίσω του ένα ίχνος που καταλήγει στην κορυφή του κτιρίου.

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