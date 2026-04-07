«Ανθρώπινες ασπίδες» στο Ιράν μπροστά από εργοστάσια μετά από το τελεσίγραφο Τραμπ (vid)

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Το Ιράν τα παίζει όλα για όλα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι κάλεσαν φοιτητές, καλλιτέχνες και αθλητές να σχηματίσουν ανθρώπινες ασπίδες μπροστά από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε μια δραματική κίνηση κλιμάκωσης, το Ιράν κάλεσε τη νεολαία της χώρας να σχηματίσει ανθρώπινες ασπίδες γύρω από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πλησιάζει η εκπνοή του αμερικανικού τελεσίγραφου.

Η ένταση στην περιοχή έχει χτυπήσει «κόκκινο», με τον Ντόναλτν Τραμπ να θέτει προθεσμία μέχρι τις 03:00 τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με απόλυτο τρόπο ότι, σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμμορφωθεί, εντός τεσσάρων ωρών από τη λήξη της διορίας, «όλες οι γέφυρες και οι σταθμοί ενέργειας της χώρας θα καταστραφούν».

Κινητοποίηση της νεολαίας ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Τεχεράνη απηύθυναν κάλεσμα σε φοιτητές, καλλιτέχνες και αθλητές να συγκεντρωθούν από το μεσημέρι της Τρίτης (13:30 ώρα Ελλάδος) γύρω από κρίσιμες υποδομές.

Ο Αλιρεζά Ραχιμί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας, τόνισε σε τηλεοπτικό του μήνυμα ότι τα εργοστάσια ενέργειας αποτελούν εθνικό κεφάλαιο που ανήκει στο μέλλον των νέων Ιρανών, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια της Τεχεράνης να αποτρέψει τα πλήγματα, θέτοντας την Ουάσιγκτον προ του διλήμματος της πρόκλησης μαζικών απωλειών αμάχων.

Παρά τις σκληρές προειδοποιήσεις του ότι θα μπορούσε να γυρίσει το Ιράν στη «Λίθινη Εποχή», ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε διφορούμενος όσον αφορά την καταστροφή των υποδομών. «Θέλω να καταστρέψω τις υποδομές τους; Όχι», δήλωσε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, συμπληρώνοντας ωστόσο με νόημα ότι, αν η χώρα δεχθεί πλήγμα, θα χρειαστεί τουλάχιστον 100 χρόνια για να επανέλθει στην προτέρα κατάστασή της.

