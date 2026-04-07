«Ανθρώπινες ασπίδες» στο Ιράν μπροστά από εργοστάσια μετά από το τελεσίγραφο Τραμπ (vid)

Το Ιράν τα παίζει όλα για όλα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι κάλεσαν φοιτητές, καλλιτέχνες και αθλητές να σχηματίσουν ανθρώπινες ασπίδες μπροστά από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε μια δραματική κίνηση κλιμάκωσης, το Ιράν κάλεσε τη νεολαία της χώρας να σχηματίσει ανθρώπινες ασπίδες γύρω από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πλησιάζει η εκπνοή του αμερικανικού τελεσίγραφου.

Η ένταση στην περιοχή έχει χτυπήσει «κόκκινο», με τον Ντόναλτν Τραμπ να θέτει προθεσμία μέχρι τις 03:00 τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με απόλυτο τρόπο ότι, σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμμορφωθεί, εντός τεσσάρων ωρών από τη λήξη της διορίας, «όλες οι γέφυρες και οι σταθμοί ενέργειας της χώρας θα καταστραφούν».

𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 | Students form a human chain on Iran's historic Dezful Bridge following US-Israeli threats to target Iran’s vital civilian infrastructure.



(Mehr News Agency) pic.twitter.com/Bqdmw2k3ep April 7, 2026

Κινητοποίηση της νεολαίας ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Τεχεράνη απηύθυναν κάλεσμα σε φοιτητές, καλλιτέχνες και αθλητές να συγκεντρωθούν από το μεσημέρι της Τρίτης (13:30 ώρα Ελλάδος) γύρω από κρίσιμες υποδομές.

Ο Αλιρεζά Ραχιμί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας, τόνισε σε τηλεοπτικό του μήνυμα ότι τα εργοστάσια ενέργειας αποτελούν εθνικό κεφάλαιο που ανήκει στο μέλλον των νέων Ιρανών, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια της Τεχεράνης να αποτρέψει τα πλήγματα, θέτοντας την Ουάσιγκτον προ του διλήμματος της πρόκλησης μαζικών απωλειών αμάχων.

Παρά τις σκληρές προειδοποιήσεις του ότι θα μπορούσε να γυρίσει το Ιράν στη «Λίθινη Εποχή», ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε διφορούμενος όσον αφορά την καταστροφή των υποδομών. «Θέλω να καταστρέψω τις υποδομές τους; Όχι», δήλωσε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, συμπληρώνοντας ωστόσο με νόημα ότι, αν η χώρα δεχθεί πλήγμα, θα χρειαστεί τουλάχιστον 100 χρόνια για να επανέλθει στην προτέρα κατάστασή της.

🚨 BREAKING: Iran is now forming HUMAN CHAINS in front of a power plant in Kazerun in a bid to dissuade President Trump’s strikes come 8PM



They even invited children to attend.



This is evil and disgusting. Iran views their people as meat shields! pic.twitter.com/44N4tMhOQZ April 7, 2026

