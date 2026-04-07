Ακραίος Τραμπ: «Απόψε πεθαίνει όλος ο πολιτισμός του Ιράν»

Κλιμακώνεται η επιθετική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν. «Ολόκληρος ο πολιτισμός του θα πεθάνει απόψε» ανέφερε, τη στιγμή που βομβαρδίζει το νησί Χάργκ λίγες ώρες πριν από την προθεσμία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει την πίεση προς το Ιράν, ανακοινώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν ακραίες στρατιωτικές δράσεις εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του για πρόσβαση στο Στενό του Ορμούζ. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο επικοινωνίας μέσω των social media, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές στο νησί Χάργκ, έναν σημαντικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου.

Ο Τραμπ είπε στους ακολούθους του στο Truth Social: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε πλήρη και ολική αλλαγή καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ποιος ξέρει;»

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Θα το μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό του Ιράν!».

Βομβαρδισμοί στο νησί Χάργκ

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι επιδρομές στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες πυρομαχικών και σταθμούς ραντάρ. Τα πρώτα πλάνα που δημοσιεύθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν ζημιές στις υποδομές του νησιού.

Η στρατιωτική κλιμάκωση ακολουθεί την απόρριψη από Ιρανούς αξιωματούχους πρότασης προσωρινής εκεχειρίας που προτάθηκε μέσω μεσάζοντα (Πακιστάν), με στόχο την άρση των περιορισμών στο Στενό του Ορμούζ. Το σημείο αυτό παραμένει κρίσιμο για τη διεθνή αγορά πετρελαίου, καθώς μέσω αυτού διέρχεται περίπου το 20–25% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο Πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η προθεσμία για συμμόρφωση λήγει την Τρίτη το βράδυ, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχεύσουν σημαντικές υποδομές, όπως σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές στην πρόσφατη ιστορία των αμερικανο-ιρανικών σχέσεων, με τον κόσμο να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, ελπίζοντας σε αποκλιμάκωση της έντασης και όχι κορύφωση αυτής.

