Πόσους ανθρώπους αντέχει η Γη; Νέα έρευνα αλλάζει τα δεδομένα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο πλανήτης δεν μπορεί να υποστηρίξει επ’ άπειρον την αύξηση του πληθυσμού.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει ξεπεράσει τα 8,3 δισεκατομμύρια, όμως σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, η Γη ενδέχεται να μην μπορεί να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε βάθος χρόνου. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι το όριο έχει ήδη ξεπεραστεί εδώ και δεκαετίες, με τις συνέπειες να αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο εμφανείς.

Η μελέτη, με επικεφαλής επιστήμονες από το Flinders University, ανέλυσε δεδομένα για τον παγκόσμιο πληθυσμό και την κατανάλωση πόρων από το έτος 1000 μ.Χ. έως σήμερα, επιχειρώντας να κατανοήσει πώς εξελίχθηκε η σχέση ανθρώπου και πλανήτη.

Όταν έσπασε η ισορροπία

Για αιώνες, ο ανθρώπινος πληθυσμός βρισκόταν σε μια σχετική ισορροπία με το περιβάλλον. Καθώς ο αριθμός των ανθρώπων αυξανόταν, αυξανόταν και η ανάγκη για ενέργεια και πόρους, ωστόσο η τεχνολογική πρόοδος και οι φυσικοί μηχανισμοί αναπλήρωσης κατάφερναν να κρατούν το σύστημα λειτουργικό.

Αυτό το μοντέλο άρχισε να καταρρέει μετά τη δεκαετία του 1950, με τη μεταπολεμική έκρηξη γεννήσεων και την επιτάχυνση της κατανάλωσης. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 ξεκίνησε μια «αρνητική δημογραφική φάση», όπου η αύξηση του πληθυσμού δεν συνοδεύεται πλέον από αντίστοιχη ανάπτυξη.

Σήμερα, παρότι ο πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται, ο ρυθμός ανάπτυξης έχει επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα του 20ού αιώνα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα κορυφωθεί μέσα στις επόμενες δεκαετίες, πιθανότατα μεταξύ 11,7 και 12,4 δισεκατομμυρίων, πριν αρχίσει να μειώνεται.

Τα ορυκτά καύσιμα «έκρυψαν» το πρόβλημα

Ένα βασικό στοιχείο της μελέτης είναι ότι η πραγματική πίεση στο σύστημα έχει καθυστερήσει να φανεί λόγω της εκτεταμένης χρήσης ορυκτών καυσίμων. Η ενέργεια από πετρέλαιο και φυσικό αέριο επέτρεψε την εκτόξευση της παραγωγής τροφίμων και της βιομηχανίας, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι η ανάπτυξη μπορεί να συνεχίζεται απεριόριστα.

Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για μια προσωρινή «παράταση», καθώς οι φυσικοί περιορισμοί δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά απλώς έχουν μετατεθεί χρονικά.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών, ένας πραγματικά βιώσιμος παγκόσμιος πληθυσμός, που θα μπορούσε να ζει με αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης χωρίς να υπερβαίνει τα οικολογικά όρια, θα ήταν κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Διαφωνίες και προειδοποιήσεις

Δεν συμφωνούν, πάντως, όλοι οι επιστήμονες με αυτή την εκτίμηση, καθώς υπάρχουν μελέτες που τοποθετούν τη φέρουσα ικανότητα της Γης σε υψηλότερα επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, η βασική προειδοποίηση παραμένει κοινή: η σημερινή πορεία κατανάλωσης πόρων δεν είναι βιώσιμη.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για σενάρια δραστικής μείωσης πληθυσμού, αλλά για ανάγκη αλλαγής του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται η ενέργεια, η γη, το νερό και οι φυσικοί πόροι.

Όπως επισημαίνουν, οι επιλογές των επόμενων δεκαετιών θα καθορίσουν όχι μόνο την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, αλλά και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων που στηρίζουν τον πλανήτη.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research Letters.