Απρόοπτο στην Κέρκυρα σε live μετάδοση: «Δεν υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας» (vid)

Ο δήμαρχος της Κέρκυρας αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις σε τοπικό κανάλι, δημιουργώντας ένα αμήχανο σκηνικό σε ζωντανή μετάδοση.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση σημειώθηκε στην Κέρκυρα, λίγα λεπτά μετά το «Χριστός Ανέστη», ανάμεσα στον δήμαρχο του νησιού και τοπική δημοσιογράφο.

Όλα συνέβησαν στην κεντρική πλατεία Σπιανάδα, όπου δημοσιογράφος του Start TV (τοπικού καναλιού) βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση για να μεταφέρει το εορταστικό κλίμα.

«Υπάρχει δήμαρχος για εσάς;»: Ο δήμαρχος αρνήθηκε δηλώσεις

Όταν πλησίασε τον δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανο Πουλημένο, ζητώντας του ένα σύντομο πασχαλινό μήνυμα, η ανταπόκριση που έλαβε ήταν κάθε άλλο παρά αναμενόμενη.

Ο δήμαρχος, εμφανώς ενοχλημένος, αρνήθηκε κατηγορηματικά να κάνει οποιαδήποτε τοποθέτηση μπροστά στην κάμερα του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει», ήταν η χαρακτηριστική του απάντηση, αφήνοντας την εκπρόσωπο του Τύπου και τους τηλεθεατές εμβρόντητους.

Παρά την αιφνιδιαστική άρνηση και το αμήχανο κλίμα της στιγμής, η δημοσιογράφος διατήρησε την ψυχραιμία της, κλείνοντας το στιγμιότυπο με ένα αιχμηρό σχόλιο για τη στάση του δημάρχου: «Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά στον «αέρα» της εκπομπής.

