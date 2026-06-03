Επιστήμονας μάζεψε 10 τόνους όστρακα από εστιατόρια για τα «αναστήσει» τη θάλασσα

Το πρόγραμμα δείχνει πως ένα κοινό απόβλητο μπορεί να γίνει εργαλείο προστασίας των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Ξεκίνησε με μερικά ξύλινα κουτιά έξω από εστιατόρια και κατέληξε να έχει μαζέψει πάνω από 10 τόνους από όστρακα. Η Kaysha Kenney, επιστήμονας της θάλασσας και δημιουργός περιεχομένου, βρίσκεται πίσω από ένα πρόγραμμα στη Νότια Καλιφόρνια που δείχνει πως ακόμη και κάτι που πετιέται μετά το φαγητό μπορεί να αποκτήσει δεύτερη ζωή.

Τα όστρακα από στρείδια, αντί να καταλήγουν στα σκουπίδια, συλλέγονται από εστιατόρια και αγορές θαλασσινών, καθαρίζονται, ζυγίζονται, καταγράφονται και αφήνονται να «ωριμάσουν» στον ήλιο. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σε έργα αποκατάστασης υφάλων, βοηθώντας στη δημιουργία νέων θαλάσσιων οικοτόπων.

Πώς τα όστρακα επιστρέφουν στη θάλασσα

Η ιδέα είναι απλή, αλλά απαιτεί οργάνωση. Το πρόγραμμα Shells for Shorelines της Orange County Coastkeeper συγκεντρώνει τα χρησιμοποιημένα όστρακα από συνεργαζόμενα καταστήματα και τα προετοιμάζει ώστε να μπορούν να ξαναμπούν στο περιβάλλον με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο.

Οι ύφαλοι από στρείδια δεν είναι απλώς σωροί από κοχύλια. Λειτουργούν ως φυσικά καταφύγια για μικρούς οργανισμούς, ψάρια και άλλα είδη, ενώ βοηθούν και στη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Παράλληλα, σε παράκτιες περιοχές που πιέζονται από διάβρωση, ρύπανση και κλιματική αλλαγή, μπορούν να λειτουργήσουν σαν μικρές φυσικές άμυνες.

Το εντυπωσιακό στην περίπτωση της Kenney είναι η κλίμακα. Αυτό που ξεκίνησε ως μικρή δράση έγινε εβδομαδιαία επιχείρηση με διαδρομές συλλογής, καθαρισμό κάδων, αποθήκευση και επιστημονική παρακολούθηση. Τα social media βοήθησαν να γίνει γνωστή η εικόνα: σωροί από όστρακα που κάποτε θεωρούνταν άχρηστα, τώρα περιμένουν να επιστρέψουν στη θάλασσα.

Η ιστορία δείχνει κάτι απλό αλλά σημαντικό. Η προστασία των ωκεανών δεν αρχίζει πάντα μέσα στο νερό. Μπορεί να αρχίσει σε μια κουζίνα εστιατορίου, σε έναν κάδο διαλογής ή σε μια απόφαση να μη θεωρήσουμε σκουπίδι κάτι που η φύση μπορεί να ξαναχρησιμοποιήσει.

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