Εφιάλτης στον βυθό της Βραζιλίας: Η στιγμή που καρχαρίας αρπάζει 36χρονη από το πόδι (vid)

Καρέ-καρέ η στιγμή που καρχαρίας αρπάζει από το πόδι τουρίστρια μόλις βουτά στη θάλασσα, στον βυθό της Βραζιλίας.

Η Ταϊάνε Νταλαζέν απολάμβανε τις διακοπές της στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια της Βραζιλίας, κάνοντας ψαροντούφεκο μαζί με την παρέα της.

Τη στιγμή που βουτούσε από το σκάφος, ένας μεγαλόσωμος καρχαρίας εμφανίστηκε από το πουθενά και της επιτέθηκε αστραπιαία, αρπάζοντάς την από το πόδι. Παρά τις προσπάθειες της γυναίκας να ξεφύγει, το αρπακτικό κράτησε το δάγκωμά του, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στην περιοχή του μηρού.

Η σωτήρια επέμβαση του ξεναγού: «Τυχερή» μέσα στην ατυχία της

Η ψυχραιμία του ξεναγού που συνόδευε την ομάδα αποδείχθηκε η σωτηρία της 36χρονης. Ο ίδιος κατάφερε να απωθήσει τον καρχαρία, ενώ στη συνέχεια, με τη βοήθεια ντόπιων ψαράδων, η τραυματισμένη γυναίκα ανασύρθηκε με ασφάλεια στο σκάφος.

Σημαντική ήταν και η παρουσία μιας φίλης της, δερματολόγου στο επάγγελμα, η οποία της παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες για να σταθεροποιήσει την κατάσταση και να αποτρέψει πιθανές επιπλοκές από το τραύμα.

Παρά το σοκ και τη βιαιότητα του περιστατικού, η Ταϊάνε στάθηκε εξαιρετικά τυχερή. Αν και τα τραύματα στον μηρό της ήταν πολλαπλά, οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι δεν υπέστη πλήγμα σε κάποια ζωτική αρτηρία, με αποτέλεσμα η ζωή της να μην τεθεί σε κίνδυνο.

