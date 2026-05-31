Πρόστιμο σε YouTuber επειδή χρησιμοποίησε φωτογραφία γυναίκας σε thumbnail βίντεο χωρίς άδεια

Αρχή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε πρόστιμο σε YouTuber για μη εξουσιοδοτημένη χρήση φωτογραφίας γυναίκας σε μικρογραφία βίντεο, επικαλούμενη παραβίαση του GDPR.

Μία υπόθεση που αναδεικνύει τα όρια της χρήσης προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο έφερε στο προσκήνιο η απόφαση της Ισπανικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (AEPD), η οποία επέβαλε πρόστιμο σε δημιουργό περιεχομένου του YouTube για τη χρήση φωτογραφίας τρίτου προσώπου χωρίς άδεια.

Η υπόθεση αφορά βίντεο που δημοσιεύθηκε το 2023 και σχολίαζε δικαστική απόφαση σχετική με αίτημα αλλαγής φύλου. Στη μικρογραφία (thumbnail) του βίντεο εμφανιζόταν φωτογραφία γυναίκας, συνοδευόμενη από γραφικά στοιχεία και κείμενο που παρέπεμπαν άμεσα στο περιεχόμενο του βίντεο.

Η γυναίκα, μόλις αντιλήφθηκε τη χρήση της εικόνας της, προχώρησε σε καταγγελία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα από την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

Παραβίαση του GDPR

Σύμφωνα με την απόφαση, η δημοσίευση της εικόνας έγινε χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου που απεικονιζόταν και χωρίς να υφίσταται άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Οι αρχές επισήμαναν ότι η εικόνα ενός ατόμου αποτελεί προσωπικό δεδομένο και η χρήση της σε δημόσιο περιβάλλον, όπως μια πλατφόρμα βίντεο, απαιτεί σαφή νομική θεμελίωση.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας ζητήθηκαν στοιχεία από παρόχους τηλεπικοινωνιών και διαδικτυακών υπηρεσιών, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο διαχειριστής του καναλιού, ο οποίος αρχικά παρέμενε ανώνυμος.

Δεν απάντησε στις κλήσεις της Αρχής

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο δημιουργός του περιεχομένου ενημερώθηκε επανειλημμένα για τη διαδικασία, ωστόσο δεν υπέβαλε εξηγήσεις ούτε αντέκρουσε τις κατηγορίες.

Η AEPD έκρινε ότι το ενδεχόμενο δημοσιογραφικού ή ενημερωτικού ενδιαφέροντος δεν ήταν αρκετό ώστε να υπερισχύσει των δικαιωμάτων του προσώπου που εμφανιζόταν στη φωτογραφία, ειδικά από τη στιγμή που η εικόνα χρησιμοποιήθηκε δημόσια και χωρίς άδεια.

Πρόστιμο και εντολή διαγραφής

Η τελική απόφαση προβλέπει την επιβολή προστίμου ύψους 500 ευρώ, καθώς και την υποχρεωτική αφαίρεση της φωτογραφίας από το βίντεο μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η μη συμμόρφωση με την εντολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες και αυστηρότερες κυρώσεις.

Η υπόθεση θεωρείται ενδεικτική των αυξανόμενων ελέγχων γύρω από τη χρήση προσωπικών δεδομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες και υπενθυμίζει ότι ακόμη και οι δημιουργοί περιεχομένου υπόκεινται στους κανόνες προστασίας της ιδιωτικότητας όταν χρησιμοποιούν φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία που ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα.

