Τελεσίγραφο Τραμπ προς Ιράν: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία ως το βράδυ της Τρίτης, θα καταστρέψουμε κάθε ενεργειακή υποδομή μέσα σε τέσσερις ώρες»

Οριστικό τελεσίγραφο με ωμή απειλή έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη τύπου που έγινε για τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου στο Ιράν.

Διπλή, ωμή απειλή προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την επιτυχή διάσωση του πιλότου του F-15 από το εσωτερικό του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ μπορούν να «τσακίσουν» το Ιράν σε μία μόλις νύχτα αν δεν επέλθει άμεσα συμφωνία: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία ως το βράδυ της Τρίτης, θα καταστρέψουμε κάθε ενεργειακή υποδομή μέσα σε τέσσερις ώρες».

Trump:



The entire country could be taken out in one night.



— Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Το παρασκήνιο της διάσωσης του πιλότου στο Ιράν

Ο Τραμπ αποκάλυψε λεπτομέρειες για την επιχείρηση διάσωσης, χαρακτηρίζοντάς την εξαιρετικά περίπλοκη. Συνολικά 200 άτομα και δεκάδες αεροσκάφη κάθε τύπου επιστρατεύτηκαν για να απεγκλωβίσουν έναν και μόνο άνθρωπο.

«Ήμασταν ταλαντούχοι και τυχεροί», ανέφερε ο πρόεδρος, εξηγώντας ότι χρησιμοποιήθηκαν πολλά μέσα παραπλάνησης για να ξεγελαστεί η ιρανική αεράμυνα. Παρά το γεγονός ότι τα ελικόπτερα δέχθηκαν καταιγισμό πυρών πετώντας σε πολύ χαμηλό ύψος, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός Αμερικανού στρατιωτικού, αν και σημειώθηκαν απώλειες σε υλικό.

Trump on Iran rescue operation:



The second rescue mission involved 155 aircraft:



4 bombers, 64 fighters, 48 refueling tankers, 13 rescue aircraft and more. April 6, 2026

Μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της επιχείρησης ήταν όταν τα μεταγωγικά C-130 κόλλησαν στο μαλακό και υγρό χώμα του Ιράν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απογειωθούν.

Η λύση δόθηκε με την αποστολή τριών μικρότερων αεροσκαφών, ενώ ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν τα δικά τους C-130 προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των Ιρανών. Παράλληλα, εξήρε την ταχύτητα των ειδικών μονάδων, οι οποίες κατάφεραν να συναρμολογήσουν τρία ελικόπτερα μέσα σε μόλις 10 λεπτά υπό αντίξοες συνθήκες.

Η οργή για τη διαρροή πληροφοριών και η «θεϊκή παρέμβαση»

Πέρα από την επιχειρησιακή επιτυχία, ο Τραμπ εμφανίστηκε εξοργισμένος με τη διαρροή της πληροφορίας ότι αναζητείται και δεύτερος πιλότος. Όπως τόνισε, αυτός ήταν ο τρόπος που το έμαθαν οι Ιρανοί, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των στρατιωτών: «Θα βρούμε αυτόν τον άρρωστο άνθρωπο που διέρρευσε την πληροφορία».

Συνοψίζοντας την επιχείρηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την επιτυχία σε θεϊκή παρέμβαση και στον άριστο σχεδιασμό των εναλλακτικών πλάνων από το στρατιωτικό προσωπικό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ