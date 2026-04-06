Πώς το Ιράν ξεθάβει τα βομβαρδισμένα καταφύγια πυραύλων και τα επαναχρησιμοποιεί μέσα σε λίγες ώρες (vid)

Η εξήγηση για την ικανότητα του Ιράν να αποκαθιστά πολύ γρήγορα τα πλήγματα που δέχεται στα καταφύγια των πυραύλων του από τα «χτυπήματα» των ΗΠΑ-Ισραήλ.

Το Ιράν αποκαθιστά ταχύτατα τα καταφύγια πυραύλων του σε λειτουργική κατάσταση, μόλις λίγες ώρες μετά τους βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις των μυστικών πληροφοριών.

Ο Λευκός Οίκος έχει επισημάνει τη μείωση των ιρανικών εκτοξεύσεων drones και πυραύλων από την έναρξη της σύγκρουσης ως ένδειξη ότι οι επιθετικές δυνατότητες της Τεχεράνης εξασθενούν. Ωστόσο, μια νέα έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, την οποία επικαλείται οι New York Times, δείχνει το αντίθετο, υποδηλώνοντας ότι το καθεστώς εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό οπλοστάσιο και να επισκευάζει γρήγορα τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις.

Τα ανθεκτικά βουνά του Ιράν

Ορισμένα από αυτά τα τεράστια καταφύγια πυραύλων είναι θαμμένα βαθιά μέσα σε βουνά από γρανίτη, ικανά να αντέχουν πιέσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που αντέχουν τα συμβατικά οικοδομικά υλικά. Αυτό το υλικό αποτελεί το ισχυρότερο δυνατό εμπόδιο ακόμη και για την πιο ισχυρή αμερικανική βόμβα διάτρησης καταφυγίων – την GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Ένα από αυτά τα «φρούρια», η βάση πυραύλων στο Γιαζντ, πιστεύεται ότι διαθέτει αυτοματοποιημένο σιδηροδρομικό σύστημα που διατρέχει σήραγγες, συνδέοντας χώρους συναρμολόγησης, αποθήκες και πολλαπλές κρυφές εξόδους σε διαφορετικές πλευρές του βουνού.

Σε παρόμοιες υπόγειες «πόλεις πυραύλων» που εμφανίζονται σε ιρανικά προπαγανδιστικά βίντεο, οι εκτοξευτές μετακινούνται γρήγορα με φορτηγά, βγαίνουν για εκτόξευση και αποσύρονται ξανά υπόγεια πίσω από βαριές θωρακισμένες πόρτες μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Παρά τις εβδομάδες αδιάκοπων επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ στις εγκαταστάσεις του, το Ιράν φαίνεται να μπορεί ακόμη να εξαπολύει το κρυφό του οπλοστάσιο πυραύλων και drones σε στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η φυσική άμυνα του Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η Τεχεράνη διατηρεί σκόπιμα τη δύναμη των πυραύλων της για να διατηρήσει πίεση σε μια παρατεταμένη σύγκρουση και να κρατήσει διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα μετά το τέλος των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να είναι βέβαιη για το πόσοι εκτοξευτές πυραύλων έχουν καταστραφεί, καθώς το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει ομοιώματα. Ακόμη και όταν υπόγεια καταφύγια φαίνονται κατεστραμμένα, οι εκτοξευτές μπορούν να ανασυρθούν γρήγορα από τα ερείπια και να χρησιμοποιηθούν ξανά για επιθέσεις.

Πολλές υπόγειες «πόλεις πυραύλων» έχουν λαξευτεί μέσα σε βουνά, δημιουργώντας ένα διάσπαρτο δίκτυο ενισχυμένων εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τη βαλλιστική ικανότητα της χώρας. Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει περάσει χρόνια κατασκευάζοντας αυτά τα τεράστια υπόγεια καταφύγια για να προστατεύσει το εκτεταμένο πυραυλικό της οπλοστάσιο από καταστροφή.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η γεωλογία των βουνών αποτελεί την κύρια άμυνα, καθώς ο γρανίτης απορροφά και διαχέει την εκρηκτική ενέργεια, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα ακόμη και των ισχυρότερων συμβατικών όπλων. Η διάτρηση τέτοιων ενισχυμένων υπόγειων εγκαταστάσεων απαιτεί συχνά πολλαπλά πλήγματα στο ίδιο σημείο, λεπτομερείς πληροφορίες για τη δομή τους και συνεχείς επιθέσεις για να αποτραπεί η γρήγορη επισκευή.

Όλα αυτά πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα με την εξουδετέρωση της αντιαεροπορικής άμυνας και τον συντονισμό επιθέσεων σε πολλαπλούς διασκορπισμένους στόχους. Ειδικοί εκτιμούν ότι τα ιρανικά βουνά παρέχουν προστασία πάχους 50-100 μέτρων βράχου, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατρηθεί ακόμη και από βαριές βόμβες.

Παρά τη μείωση των επιθέσεων, αναλυτές θεωρούν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε τακτική προσαρμογή, με το Ιράν να γίνεται πιο αποτελεσματικό στην απόκρυψη κινητών εκτοξευτών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ