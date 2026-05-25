Μαλδίβες: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη «σπηλιά των καρχαριών» - Εδώ πνίγηκαν οι 5 Ιταλοί δύτες
Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από έναν από τους επίλεκτους Φινλανδούς δύτες που κλήθηκαν να ανασύρουν τα υπόλοιπα θύματα.
Οι πρώτες εικόνες από την υποθαλάσσια σπηλιά όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε Ιταλοί δύτες δόθηκαν στη δημοσιότητα, ενώ τέσσερις από τις σορούς μεταφέρθηκαν το Σάββατο στο Μιλάνο, προκειμένου οι Ιταλοί εισαγγελείς να προχωρήσουν στην έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από έναν από τους επίλεκτους Φινλανδούς δύτες που κλήθηκαν να ανασύρουν τα υπόλοιπα θύματα, μετά τον θάνατο ενός διασώστη των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων των Μαλδίβων κατά τη διάρκεια κατάδυσης έρευνας.
