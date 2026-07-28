Τι κάνουν όσοι δεν αγχώνονται ποτέ για τη δουλειά: Η αναισθησία στο μεγαλείο της

Το τραγούδι “χαλαρά, η ζωή είναι ωραία” μάλλον γράφτηκε γι’ αυτούς.

Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, που η λέξη «άγχος» δεν τους αγγίζει. Όχι, δεν ζουν σε έναν ουτοπικό κόσμο, απλώς η κοσμοθεωρία τους είναι εντελώς διαφορετική από των περισσότερων εκεί έξω. Και προβλήματα αντιμετωπίζουν και καθημερινές μάχες με τον χρόνο δίνουν και υπερπροσπάθεια κάνουν, ώστε να ανταπεξέλθουν σε όλα, όμως και πάλι το άγχος δεν έχει θέση στη ζωή τους. Και πριν προλάβεις να τους αποκαλέσεις αναίσθητους, θέλω να κάνω την εξής διευκρίνιση: δεν είναι θέμα χαρακτήρα, αλλά θέμα mindset.

Σύμφωνα με την επιστήμη, αυτή η κατηγορία ανθρώπων έχει μάθει να βάζει προτεραιότητες στη ζωή της, δίνοντας στη δουλειά την αξία που της αναλογεί. Δεν είναι ότι αδιαφορεί για το εργασιακό κομμάτι ή είναι μη επαγγελματίας, απλώς θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλής ζωής την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου. Ό,τι κι αν συμβαίνει στη δουλειά, την αφορά τις ώρες που βρίσκεται εκεί και ό,τι κι αν συμβαίνει στο σπίτι την αφορά τις ώρες που είναι στο σπίτι.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr