Σοκ στη Βρετανία: 11χρονος πυροβολήθηκε στο κεφάλι - Νόμιζαν ότι το όπλο ήταν παιχνίδι

Εντεκάχρονος στη Βρετανία τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυροβολισμό, όταν φίλος του πέρασε για BB gun ένα πραγματικό όπλο. Σε εξέλιξη οι έρευνες.

Ένα σοβαρό περιστατικό με πυροβόλο όπλο σημειώθηκε στη Βρετανία, με θύμα έναν 11χρονο μαθητή που τραυματίστηκε στο κεφάλι, όταν ο φίλος του πυροβόλησε κατά λάθος, πιστεύοντας ότι το όπλο ήταν ακίνδυνο.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στις 7 Απριλίου, όταν δύο παιδιά εντόπισαν ένα όπλο σε δασώδη περιοχή κοντά στους κήπους Wadhurst, στο Σαουθάμπτον. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά θεώρησαν πως επρόκειτο για πιστόλι τύπου BB - δηλαδή αεροβόλο που χρησιμοποιεί μικρά φυσίγγια και συχνά μοιάζει με παιχνίδι.

Αφού το πήραν μαζί τους στο σπίτι, το ένα από τα δύο παιδιά πυροβόλησε προς το άλλο, με αποτέλεσμα ο 11χρονος να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ευτυχώς, το τραύμα ήταν ελαφρύ και δεν απειλήθηκε η ζωή του.

Η αστυνομία του Hampshire Police που έσπευσε στο σημείο, διαπίστωσε ότι το όπλο ήταν πραγματικό πιστόλι και όχι αεροβόλο, όπως αρχικά πίστευαν τα παιδιά. Οι Αρχές διερευνούν πώς βρέθηκε το όπλο στη συγκεκριμένη περιοχή.

Όπως δήλωσε ο αστυνόμος Κρις Ντάγκλας, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή και κατ’ οίκον έρευνες. Παράλληλα, η δασώδης έκταση παραμένει αποκλεισμένη.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών από τις οικογένειες των παιδιών συνέβαλε στην άμεση κινητοποίηση, αποτρέποντας ενδεχομένως σοβαρότερες συνέπειες.

Οι αστυνομικοί απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να συνεργαστούν με τις Αρχές, επισημαίνοντας ότι παρόμοια όπλα, ακόμη και αν μοιάζουν με παιχνίδια, μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνα και να χρησιμοποιηθούν για σοβαρές εγκληματικές ενέργειες.

