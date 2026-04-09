18χρονος περπατά 32 χλμ. κάθε μέρα για έναν συγκλονιστικό σκοπό - Η ιστορία του συγκινεί

Ένας 18χρονος στη Γαλλία περπατά καθημερινά 32 χλμ. για να στηρίξει την εκπαίδευση παιδιών. Η συγκινητική πρωτοβουλία που έγινε viral.

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα έχει αναλάβει ένας 18χρονος μαθητής στη Γαλλία, επιλέγοντας να περπατά καθημερινά συνολικά 32 χιλιόμετρα για να φτάσει από το σπίτι του στο σχολείο και πίσω, με στόχο να στηρίξει έναν φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο Mathis, που διανύει τη διαδρομή από το Τροάρν έως την Καέν, ξεκίνησε την πρωτοβουλία του τον Ιανουάριο, επιδιώκοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από τις δυσκολίες πρόσβασης στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν παιδιά σε απομακρυσμένες περιοχές. Μέσα από αυτή την προσπάθεια στηρίζει τον οργανισμό Enfants du Désert, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ενίσχυση της εκπαίδευσης σε περιοχές της ερήμου.

Στόχος της καμπάνιας είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά ποδηλάτων, ώστε παιδιά και νέοι να μπορούν να μετακινούνται πιο εύκολα προς το σχολείο τους. Ο ίδιος έχει θέσει ως ορόσημο τη συμπλήρωση 480 χιλιομέτρων μέσα σε τρεις εβδομάδες, μια πρόκληση που δοκιμάζει καθημερινά τις αντοχές του.

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε εντυπωσιακή, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 11.800 ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο της πρωτοβουλίας. Το ενδιαφέρον και η στήριξη του κόσμου, όπως σημειώνει, αποτελούν βασικό κίνητρο για τη συνέχισή της.

Η καθημερινότητά του είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ξεκινά πριν ακόμη ξημερώσει, περπατώντας για περίπου τρεις ώρες ώστε να φτάσει στο σχολείο, ενώ μετά το τέλος των μαθημάτων ακολουθεί την ίδια διαδρομή επιστροφής. Παρά την έντονη κόπωση και τις σωματικές δυσκολίες, παραμένει προσηλωμένος στον στόχο του.

Όπως ο ίδιος παραδέχεται, η δοκιμασία αποδείχθηκε πιο δύσκολη απ’ όσο είχε αρχικά εκτιμήσει. Ωστόσο, συνεχίζει με αποφασιστικότητα την πρωτοβουλία που έχει ονομάσει «480 χλμ. για μάθηση», φιλοδοξώντας να ολοκληρώσει την προσπάθεια και να ενισχύσει ουσιαστικά την πρόσβαση στην εκπαίδευση για παιδιά που τη στερούνται.

