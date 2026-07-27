«ΦροντίΖΩ»: 7 αληθινές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας πέρα από τα όρια του αθλητισμού

Ένα βιβλίο για τη δύναμη της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από αληθινές ιστορίες ζωής.

Οι εκδόσεις Sportbook παρουσιάζουν το νέο βιβλίο της Φρόσως Μήτσιου, «ΦροντίΖΩ -7 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας που ξεπερνούν τα όρια του αθλητισμού».

Πρόκειται για ένα βιβλίο που αξιοποιεί αληθινές ιστορίες από τον αθλητισμό και τη ζωή για να αναδείξει τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αυτογνωσίας και της φροντίδας του εαυτού.

Μέσα από επτά προσωπικές διαδρομές, η συγγραφέας φωτίζει τις μικρές καθημερινές νίκες που γεννιούνται όταν κάποιος επιλέγει να σταθεί απέναντι στις δυσκολίες με θάρρος, υπομονή και ειλικρίνεια. Το βιβλίο υπενθυμίζει ότι η εσωτερική γαλήνη δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική ανάγκη, ενώ προτείνει πρακτικά βήματα και σκέψεις που μπορούν να οδηγήσουν σε προσωπική εξέλιξη.

Το «ΦροντίΖΩ» απευθύνεται όχι μόνο σε ανθρώπους του αθλητισμού, αλλά και σε γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε αναγνώστη που αναζητά έμπνευση, ισορροπία και ουσιαστικά εργαλεία για την καθημερινότητά του.

Στοιχεία έκδοσης