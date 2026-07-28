Αν ευχαριστείς τον οδηγό που σταματά για να περάσεις, τότε πιθανόν έχεις αυτά τα 5 χαρακτηριστικά

Σύμφωνα, πάντα, με τους ειδικούς, αν το κάνεις αυτό καθημερινά, τότε θα αναγνωρίζεις τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Ας συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι: Η κατάσταση στους δρόμους είναι εξωφρενικά κουραστική κάποιες φορές. Τις περισσότερες φορές, δηλαδή. Είτε οδηγείς είτε είσαι πεζός, υπάρχουν μέρες που δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Η ευγένεια, δυστυχώς, δεν είναι το δυνατό μας χαρτί και η οδηγική συμπεριφορά έχει χαθεί προ πολλού.

Υπάρχουν, φυσικά, οι φωτεινές εξαιρέσεις. Εκείνες δηλαδή που οι οδηγοί προσέχουν τους πεζούς, τους αφήνουν να περάσουν στη διάβαση και, αντίστοιχα, εκείνοι με τη σειρά τους τούς ευχαριστούν. Μία απλή κίνηση του χεριού μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, όμως, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, κρύβει περισσότερα απ' όσα φανταζόμαστε.

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