Ινδία: Συνελήφθη άνδρας σε αεροδρόμιο για πακέτο μαύρης μαγείας - Τι περιείχε

Παράξενο περιστατικό στην Ινδία με άνδρα που έστειλε «πακέτο» σε αεροδρόμιο, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να αποτρέψει τραγωδία.

Μια ασυνήθιστη υπόθεση που προκάλεσε προβληματισμό στις αρχές εκτυλίχθηκε στην Ινδία, με επίκεντρο ένα αεροδρόμιο και ένα δέμα με αινιγματικό περιεχόμενο.

Όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, όταν υπεύθυνοι στο διεθνές αεροδρόμιο Kempegowda, στην Μπανγκαλόρ, εντόπισαν ένα ύποπτο πακέτο. Το περιεχόμενό του μόνο συνηθισμένο δεν ήταν: ένα καπάκι από σωληνάριο οδοντόκρεμας, σάπια λουλούδια και ντομάτες, μεταλλικά κομμάτια και άλλα αντικείμενα που δεν μπορούσαν εύκολα να εξηγηθούν.

Για εβδομάδες, το δέμα αποτέλεσε αντικείμενο εσωτερικής διερεύνησης, με τους υπεύθυνους ασφαλείας να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τη σημασία του. Τελικά, η υπόθεση διαβιβάστηκε στις αρχές, οι οποίες ανέλαβαν την έρευνα.

Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό του αποστολέα, Subhash Hajij, ο οποίος και συνελήφθη. Κατά την κατάθεσή του, παραδέχθηκε ότι έστειλε το δέμα, επιμένοντας ωστόσο πως δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει ανησυχία ή βλάβη.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν αστυνομικές πηγές, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι στόχος του ήταν να «προστατεύσει» το αεροδρόμιο από κάποιο ενδεχόμενο δυσάρεστο περιστατικό, επικαλούμενος τελετουργικές πρακτικές. Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε αποστείλει παρόμοια δέματα και σε άλλους αερολιμένες.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να του απαγγελθούν κατηγορίες βάσει της τοπικής νομοθεσίας που αφορά πρακτικές «μαύρης μαγείας». Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται ο ίδιος όσον αφορά την ψυχική του κατάσταση, με τους αρμόδιους να προσανατολίζονται στη διενέργεια ιατρικής αξιολόγησης, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις πρόθεσης πρόκλησης αναστάτωσης ή κινδύνου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ