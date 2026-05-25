Οι ΗΠΑ κρατούν την Κίνα σε απόσταση: Πώς θα μοιάζουν οι μεγάλες οικονομίες του κόσμου το 2031

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναλύει τις οικονομικές προοπτικές για το 2031, με τις ΗΠΑ και την Κίνα να διατηρούν την παγκόσμια κυριαρχία τους.

Η αλλαγή του έτους αποτελεί συνήθως μια στιγμή ανασκόπησης στη ζωή των ανθρώπων, γεμάτη νέες υποσχέσεις και στόχους. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες, οι οποίες θέτουν κάθε χρόνο τις δικές τους επιδιώξεις. Οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου, που κυριαρχούν σχεδόν σε όλες τις υπάρχουσες κατατάξεις, είναι οι ΗΠΑ και η Κίνα. Οι δύο αυτές χώρες αποτελούν τις ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως σήμερα και θα συνεχίσουν να διατηρούν τα πρωτεία και κατά το έτος 2031.

Αλλαγή έτους, αλλαγή δεκαετίας, αλλά ορισμένα πράγματα θα παραμείνουν ίδια. Αυτό επιβεβαιώνει η τελευταία Έκθεση για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, την οποία εξέδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Αυτή τη στιγμή, τα δύο αυτά οικονομικά μεγέθη βρίσκονται πολύ πιο πάνω από τις υπόλοιπες χώρες, με τις ΗΠΑ να καταγράφουν ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) που ξεπερνά τα 32 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Κίνα ακολουθεί με 20,9 τρισεκατομμύρια.

Η διαφορά ΗΠΑ - Κίνας και οι παράγοντες κινδύνου

Αυτή η απόσταση αναμένεται να αυξηθεί το 2028 (35,1 τρισεκατομμύρια έναντι 23,2 τρισεκατομμυρίων), διατηρώντας ένα περιθώριο περίπου 11,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων υπέρ των ΗΠΑ. Παρά τα αμερικανικά εμπόδια με τη μορφή κυρώσεων, ο ασιατικός γίγαντας δεν καταφέρνει να κλείσει την ψαλίδα με τη χώρα της οποίας ηγείται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, και οι δύο χώρες θα προσέθεταν περίπου 6,6 τρισεκατομμύρια δολάρια στις οικονομίες τους, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση 20% για τις ΗΠΑ και 32% για την Κίνα.

Ωστόσο, υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να ανατρέψουν αυτή την προβλεπόμενη ανάπτυξη. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, η ολοένα και μεγαλύτερη πολιτική πόλωση και το εθνικό χρέος, με τους τόκους να απορροφούν συνεχώς μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων δαπανών. Στην περίπτωση της Κίνας, η μείωση του πληθυσμού αφήνει την οικονομία της, εν μέρει, εξαρτώμενη από τις εξαγωγές.

Η εντυπωσιακή άνοδος της Ινδίας στην τρίτη θέση

Οι πιο ενδιαφέρουσες μεταβολές, εντούτοις, σημειώνονται χαμηλότερα στην κατάταξη, με την Ινδία να σκαρφαλώνει από την έκτη θέση στην τρίτη, με αναμενόμενο ΑΕΠ ύψους 6,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Με μια αύξηση που ξεπερνά τα δύο τρισεκατομμύρια, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ανάμεσα στις κύριες οικονομίες, αφήνοντας πίσω της την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γερμανία, η οποία αποτελεί την τρίτη δύναμη σήμερα.

Εάν οι προβλέψεις επαληθευτούν, η Ινδία θα αυξήσει το ΑΕΠ της κατά 63,5% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, θα ξεπεράσει την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε μόλις δύο χρόνια, στιγμή κατά την οποία η οικονομία της θα αγγίξει για πρώτη φορά τα πέντε τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αιτίες της πτώσης της Ρωσίας

Με όλες τις ηπείρους να εκπροσωπούνται σε αυτή τη λίστα, με εξαίρεση την Αφρική, εκείνη που βιώνει τη χειρότερη πτώση από όλες είναι η Ρωσία. Πρόκειται για μια οικονομία που διπλασίασε το δυναμικό της την τελευταία δεκαετία, αλλά τώρα θα βρεθεί σε φάση συρρίκνωσης (η μόνη που το παθαίνει) για διάφορους λόγους.

Ο πρώτος λόγος είναι η τεράστια ρωσική εξάρτηση από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων, η οποία δέχθηκε αλλεπάλληλα πλήγματα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επαναλαμβανόμενες διεθνείς κυρώσεις. Επιπλέον, η δημογραφική μείωση επιδεινώθηκε μετά τη σύγκρουση που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια.

