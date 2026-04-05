Η απόδειξη από το 1990 που έχει γίνει viral: 10 ποτά τότε, κάνουν όσο 2 τώρα

Όταν βλέπουμε παλιές αποδείξεις, ειδικότερα οι μεγαλύτεροι, βάζουμε τα κλάματα μόλις διακρίνουμε τη διαφορά στις τιμές και το πόσο έχει αλλάξει το κόστος ζωής. Η παρακάτω απόδειξη του 1990, τρανό παράδειγμα!

Μια απλή απόδειξη λιανικής από το μακρινό 1990 κάνει τον γύρο του διαδικτύου και μας υπενθυμίζει το κόστος ζωής την τότε εποχή.

10 ποτά με συνολικό κόστος 3.850 δραχμές. Με μια πρόχειρη μετατροπή και σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα, πολλοί καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, ό,τι πλήρωνες τότε για μια γεμάτη έξοδο, σήμερα αντιστοιχεί σε... δύο ποτά.

Η τεράστια διαφορά των τιμών σε σχέση με το σήμερα

Η απόδειξη είναι από αγορά αλκοολούχων ποτών όπως Vodka, Metaxa, Bacardi, μπύρες και Campari, με τιμές που ξεκινούν από τις 250 δραχμές. Το σύνολο φτάνει τις 3.850 δραχμές.

Αν μετατρέψουμε τις δραχμές σε ευρώ με την ισοτιμία 1€ = 340,75 δρχ, μιλάμε για περίπου 11,3 ευρώ. Δηλαδή, 10 ποτά κόστιζαν όσο σήμερα ένα-δύο σε ένα κοινό μπαρ... και πολλά λέμε, καθώς πια το εξάευρο στα ποτά αρχίζει - ή έχει ήδη - εξαφανιστεί!

Μισθοί και έξοδα: Τότε vs τώρα

Η σύγκριση όμως δεν σταματά στις τιμές. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, οι μισθοί σε φάμπρικες, εργοτάξια και τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη κυμαίνονταν από 65.000 έως 125.000 δραχμές. Παράλληλα, ένας εργαζόμενος σε ταξί μπορούσε να έχει ημερήσιο μεικτό εισόδημα περίπου 30.000 δραχμές, με μηνιαίο ενοίκιο οχήματος στις 150.000 δραχμές.

Σήμερα, με κατώτατο μισθό 780€, που αντιστοιχεί σε περίπου 265.785 δραχμές, τα νούμερα δείχνουν διαφορετικά, αλλά όχι απαραίτητα πιο ευνοϊκά ως προς την αγοραστική δύναμη.

Η εικόνα γίνεται πιο ξεκάθαρη μέσα από βασικά αγαθά:

Σουβλάκι: ~200 δρχ (≈0,60€)

Βενζίνη: 85-90 δρχ/λίτρο (≈0,25€ με σημερινή ισοτιμία)

Εισιτήριο συγκοινωνιών: 75 δρχ (≈0,22€)

Ενοίκιο τριάρι: 40.000–70.000 δρχ (≈117–205€)

Σήμερα, οι τιμές αυτές έχουν πολλαπλασιαστεί: εισιτήριο 1,20€, κάρτα 27€, ενοίκια σε εντελώς διαφορετικά επίπεδα, ενώ το καθαρό ημερομίσθιο κινείται γύρω στα 31€.

