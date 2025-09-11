Η «ξεχασμένη απόδειξη» είναι η νέα απάτη στα ΑΤΜ: Πώς επιτήδειοι «ξαφρίζουν» μεγάλα ποσά!

Νέα απάτη έχει εμφανιστεί στα ΑΤΜ, με επιτήδειους να εκμεταλλεύονται την καλοσύνη του αμέριμνου κόσμου και να αρπάζουν λεφτά χωρίς να το καταλάβουν.

Μια απλή απόδειξη που έχει ξεμείνει σε ένα ΑΤΜ μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, όμως έχει γίνει εργαλείο σε μια έξυπνη απάτη που έχει ήδη παρασύρει αρκετούς ανυποψίαστους.

Το κόλπο βασίζεται στην περιέργεια όσων ρίχνουν μια ματιά στο χαρτί και στην καλή τους πρόθεση να βοηθήσουν κάποιον που εμφανίζεται ως ο «ιδιοκτήτης» του.

Πως δρουν οι απατεώνες: Το κόλπο με την απόδειξη

Ο απατεώνας τυπώνει επίτηδες μια απόδειξη υπολοίπου ή συναλλαγής και την αφήνει στο μηχάνημα. Λίγο μετά, εμφανίζεται ένας συνεργός, βιαστικός και ανήσυχος, υποδυόμενος τον κάτοχο της κάρτας.

Με πειστικό ύφος ισχυρίζεται ότι ο λογαριασμός του έχει μπλοκαριστεί και ζητά από το θύμα να βοηθήσει, κάνοντας μια μικρή μεταφορά 1 ή 2 ευρώ με τη δική του κάρτα. Αυτή η πρώτη «δοκιμή» δείχνει στον απατεώνα αν το θύμα είναι πρόθυμο να συνεργαστεί. Αν πειστεί, τότε οι απαιτήσεις του αυξάνονται. Ζητάει «τέλη», «ξεμπλοκάρισμα», «διορθώσεις», που γρήγορα μετατρέπονται σε σημαντικές απώλειες χρημάτων.

Την ίδια στιγμή, ο επιτήδειος μπορεί να παρακολουθεί τον κωδικό PIN, ανοίγοντας τον δρόμο για κλωνοποίηση της κάρτας ή ακόμα και άμεση κλοπή. Σε κάποιες περιπτώσεις, η απόδειξη χρησιμεύει απλώς για να αποσπάσει την προσοχή, ώστε ένας δεύτερος συνεργός να κλέψει πορτοφόλια ή να παρατηρήσει διακριτικά τις κινήσεις του θύματος.

Οι Αρχές προειδοποιούν: Με μια μικρή μεταφορά μπορείτε να χάσετε εκατοντάδες ευρώ

Η αστυνομία προειδοποιεί πως η απάτη εκμεταλλεύεται τρία πράγματα. Πρώτον, την περιέργεια για ένα ξεχασμένο χαρτί, δεύτερον το φαινομενικά ασφαλές περιβάλλον του ΑΤΜ και τρίτον την ψυχολογική πίεση να μη φανεί κανείς αγενής αρνούμενος βοήθεια. Το αίτημα για ένα αμελητέο ποσό κάνει την παγίδα ακόμα πιο πιστευτή.

Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που ξεκίνησαν με μια μικρή μεταφορά και στο τέλος έχασαν εκατοντάδες ευρώ.

Οι συστάσεις της αστυνομίας είναι σαφείς:

Αγνοήστε πάντα αποδείξεις που έχουν μείνει στο μηχάνημα

Μην αποδέχεστε αιτήματα αγνώστων

Καλύπτετε πάντα το PIN με το χέρι σας

Σκίζετε τις δικές σας αποδείξεις πριν τις πετάξετε

Χρησιμοποιείτε ΑΤΜ σε φωτισμένα και πολυσύχναστα σημεία

Και αν έχετε ήδη πέσει θύμα; Καλέστε αμέσως την τράπεζά σας, μπλοκάρετε την κάρτα, ελέγξτε το λογαριασμό σας και υποβάλετε καταγγελία στις αρχές

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ