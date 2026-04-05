Ερευνήτρια αποκαλύπτει την απρόσμενη αλήθεια για κορίτσι που βρέθηκε ζωντανό μετά από 32 χρόνια

Η Christina Marie Plante που εξαφανίστηκε το 1994 σε ηλικία 13 ετών βρέθηκε μετά από 32 χρόνια.

Πριν από μερικές ημέρες, η Christina Marie Plante βρέθηκε ζωντανή και καλά στην υγεία της. Είχε εξαφανιστεί σε ηλικία μόλις 13 ετών, στις 15 Μαΐου 1994 , στο Payson της Αριζόνα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Christina, που τώρα είναι 44 ετών, «εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος» και η εξαφάνισή της θεωρήθηκε ότι έγινε «υπό ύποπτες συνθήκες», ενώ κρίθηκε ότι βρισκόταν «σε κίνδυνο».

Η εξαφάνιση της 13χρονης και ο εντοπισμός της 32 χρόνια μετά

Η Christina εθεάθη για τελευταία φορά να κατευθύνεται προς τους στάβλους όπου βρισκόταν το άλογό της, πριν εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος. Παρόλο που η αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε για να συγκεντρώσει πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία μέσω συνεντεύξεων, η υπόθεση τελικά μπήκε στο αρχείο και η 13χρονη καταχωρήθηκε στο μητρώο αγνοούμενων παιδιών.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν όπως φαίνονταν. «Έμεινα άναυδη», δήλωσε η ερευνήτρια Jamie Garrett σε συνέντευξή της στο NewsNation την Πέμπτη (2/4). Η Christina εντοπίστηκε τελικά 32 χρόνια μετά την εξαφάνισή της και την 1η Απριλίου το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Gila ανακοίνωσε την είδηση διαδικτυακά.

Αφού διευκρίνισαν ότι δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για να προστατευτεί η ιδιωτικότητά της, η Garrett αποκάλυψε την πραγματική κατάσταση.

Τι πραγματικά συνέβη στην Christina

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η Christina είχε φύγει σκόπιμα από το σπίτι της με τη βοήθεια άλλων μελών της οικογένειάς της. «Φαίνεται πως δεν ήταν ευχαριστημένη με το πού ζούσε και με ποιους ζούσε και έτσι έφυγε», είπε. «Της είπα: ''Ξέρεις, εμείς πιστεύαμε ότι κάποιος σε είχε απαγάγει. Θεωρούνταν ποινικό αδίκημα''».

Η Garrett, η οποία ήταν η ερευνήτρια που επικοινώνησε με τη Christina για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της, δήλωσε: «Εκείνη είπε ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν, ήταν μια παλιά ζωή». Όσον αφορά το αν η Christina σκέφτεται την οικογένεια που άφησε πίσω της, η Garrett ανέφερε: «Έχει τη δική της ζωή πλέον ως ενήλικη. Έχει τη δική της οικογένεια τώρα. Δεν είναι κάτι που σκέφτεται».

Πώς την εντόπισαν

Η Μονάδα Ανεξιχνίαστων Υποθέσεων του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Gila αποκάλυψε αρχικά ότι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη Christina με τη βοήθεια τεχνολογικών εξελίξεων και ανακοίνωσαν την είδηση μέσω Facebook.

«Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν την ταυτότητά της και η κατάστασή της ως αγνοούμενο άτομο έχει πλέον επισήμως διευθετηθεί», ανέφερε το γραφείο του Σερίφη. Το γραφείο πρόσθεσε ότι στοχεύει να δώσει «απαντήσεις που αναμένονταν για καιρό σε οικογένειες και κοινότητες» μέσω της επανεξέτασης ανεξιχνίαστων υποθέσεων και κάλεσε όποιον έχει πληροφορίες για άλλες υποθέσεις να προσέλθει.

