Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή: Αναλυτικά το ωράριο της Μεγάλης Εβδομάδας

Το εορταστικό ωράριο καταστημάτων ενόψει του Πάσχα.

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή των Βαΐων, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου για το Πάσχα 2026.

Την Κυριακή 5 Απριλίου, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 16:00, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να ξεκινήσουν τις πασχαλινές αγορές τους.

Τα ωράρια την Μεγάλη Εβδομάδα

Η αγορά μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για τις εορταστικές προμήθειες, ενώ σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το ωράριο της Μεγάλης Εβδομάδας διαμορφώνεται ως εξής:

Μεγάλη Δευτέρα: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Τρίτη: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Τετάρτη: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Πέμπτη: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή: 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο: 09:00 – 15:00

Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα: Κλειστά



