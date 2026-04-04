Το λάθος της Ιωάννης Τούνη που οδήγησε στην σύλληψη της

Τι πραγματικά συνέβη με τη σύλληψη της Τούνη και γιατί το Instagram story έφερε μπλεξίματα.

Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει η απόφαση της Ιωάννης Τούνη να βγάλει στη δημοσιότητα μέσω Instagram story την φωτογραφία του ενός δράστη της υπόθεσης revenge porn.

Ο άνδρας υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της influencer, με αποτέλεσμα η αστυνομία να βρεθεί έξω από το σπίτι της για να την συλλάβει.

Τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψη

Το βράδυ της Παρασκευής (3/4), η Ιωάννα Τούνη με την παρέα της βρέθηκαν σε νυχτερινό κέντρο προκειμένου να γιορτάσουν τη νίκη της στη δίκη για την υπόθεση revenge porn. Ωστόσο, στο ίδιο μαγαζί βρέθηκε και ο ένας από τους ενόχους, τον οποίον μόλις αντιλήφθηκε, ζήτησε από τους υπεύθυνους να τον διώξουν.

Κάτι που τελικά δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει η ίδια με την παρέα της. Μέσα από ένα story της στο Instagram, η influencer γνωστοποίησε το συμβάν και στη συνέχεια, με νέο story της, έβγαλε βίντεο τον δράστη και τον ανέβασε στο προφίλ της με το όνομά του.

Ο πραγματικός λόγος της σύλληψης

Πολλά μέσα ενημέρωσης καθώς επίσης και πολλοί χρήστες του διαδικτύου, ανέφεραν ότι η δημοσιοποίηση του ονόματος του καταδικασθέντος ήταν ο λόγος που οδήγησε στη σύλληψη της Ιωάννας Τούνη, ωστόσο αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια.

Η Ιωάννα Τούνη δεν συνελήφθη γιατί δημοσίευσε το όνομα του άνδρα που καταδικάσθηκε για την υπόθεση του revenge porn. Συνελήφθη διότι προέβη σε παράνομη καταγραφή βίντεο χωρίς την άδεια του εικονιζόμενου προσώπου και εν συνεχεία σε δημόσια ανάρτησή του εν λόγω βίντεο, γεγονός που αντίκεται στον νόμο περί προσωπικών δεδομένων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ