Τραγωδία στην Κόρινθο: Ανατροπή με μία σύλληψη για το μπαλκόνι που σκότωσε την 43χρονη

Νέα στοιχεία για την κατάρρευση μπαλκονιού στην Κόρινθο φέρνουν μία σύλληψη και σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας.

Μια οικογενειακή στιγμή μετατράπηκε σε τραγωδία το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) στην Κόρινθο, όταν μπαλκόνι κατέρρευσε ξαφνικά στην παραλία Καλάμια, καταπλακώνοντας μια 43χρονη γυναίκα και οδηγώντας την στον θάνατο. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν και τα δύο παιδιά της, ενώ ο σύζυγός της διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Η άτυχη γυναίκα, γερμανικής καταγωγής, βρισκόταν στην Ελλάδα για τις διακοπές του Πάσχα με τον σύζυγο και τα τρία της παιδιά, ηλικίας 4,7 και 10 ετών. Λίγα λεπτά πριν το δυστύχημα, είχαν βρεθεί σε κοντινή ταβέρνα και επέστρεφαν στο σημείο όπου είχαν σταθμεύσει το αυτοκίνητό τους, όταν το μπαλκόνι αποκολλήθηκε και κατέρρευσε χωρίς προειδοποίηση.

Η ανατροπή μετά την τραγωδία

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο, ωστόσο τα δεδομένα που προκύπτουν δείχνουν κάτι διαφορετικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες και τις πρώτες έρευνες, στο συγκεκριμένο ακίνητο εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που αλλάζει σημαντικά την εικόνα της υπόθεσης. Μάλιστα, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, στο σημείο την ώρα της κατάρρευσης βρίσκονταν και οι εργάτες καθώς τη στιγμή του δυστυχήματος λάμβαναν χώρα εργασίες.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εμφανίστηκε στο σημείο ο εργολάβος του έργου, ηλικίας 53 ετών, ο οποίος συνελήφθη. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν τον επιβλέποντα μηχανικό, την ιδιοκτήτρια του ακινήτου, αλλά και τους εργάτες που φέρεται να βρίσκονταν στο κτίριο και αποχώρησαν μετά το συμβάν.

Τα σενάρια για τα αίτια και τα μέτρα ασφαλείας

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται αν την ώρα του δυστυχήματος ή λίγο νωρίτερα γίνονταν εργασίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη στατικότητα του μπαλκονιού, όπως χρήση κομπρεσέρ ή άλλων βαρέων εργαλείων.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί στον εξωτερικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο δεν υπήρχαν προστατευτικά πλέγματα ούτε η απαραίτητη περίφραξη στο πεζοδρόμιο, ώστε να αποτρέπεται η διέλευση πεζών κάτω από το επικίνδυνο σημείο.

Η απουσία τέτοιων βασικών μέτρων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας και ενδέχεται να καθορίσει τις ευθύνες.

Η στιγμή της κατάρρευσης και η επιχείρηση διάσωσης

Η κατάρρευση ήταν αιφνίδια και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης. Η 43χρονη εγκλωβίστηκε κάτω από μεγάλο όγκο τσιμέντου και δομικών υλικών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, πρόκειται για τουρίστες από την Γερμανία που βρέθηκαν στην περιοχή για διακοπές. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η άτυχη μητέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήδη νεκρή καθώς την καταπλάκωσαν τα συντρίμμια του μπαλκονιού με αποτέλεσμα να διαμελιστεί.

