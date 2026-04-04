Ήσυχα ρε: Σκύλος στην Κρήτη «τσάκισε» τα φτερά του αυτοκινήτου!

Ένα απίστευτο περιστατικό στην Κρήτη με σκύλο που κατέστρεψε αυτοκίνητο ανοίγει ξανά τη συζήτηση περί ευθύνης και ελέγχου.

Ένα αυτοκίνητο στην Κρήτη που έκανε το έγκλημα να... σταθμεύσει, βρέθηκε σχεδόν αγνώριστο, μετά από επίθεση σκύλου που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αμάξωμα. Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν λαμαρίνες σκισμένες και πλαστικά διαλυμένα, σε ένα σκηνικό που μοιάζει περισσότερο με τροχαίο παρά με επίθεση ζώου.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος δημοσίευσε τις εικόνες στο Facebook. Τις φωτογραφίες κοινοποίησε και ο Πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων, Γιάννης Λιονάκης, με την πληροφορία ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ιδιοκτήτη του σκύλου.

Το ερώτημα που γεννιέται αυθόρμητα είναι ένα. Πώς μπορεί ένας σκύλος να προκαλέσει τέτοιας έκτασης φθορές; Η ένταση της επίθεσης και το μέγεθος των ζημιών δημιουργούν απορία όχι μόνο για τη συμπεριφορά του ζώου, αλλά και για την αντοχή των υλικών του αυτοκινήτου.

Επιπλέον, πέρα από την υλική ζημιά, το περιστατικό άνοιξε και μια πιο ουσιαστική συζήτηση. Για την ευθύνη των ιδιοκτητών, για την επιτήρηση των ζώων, για τα όρια ανάμεσα στην αμέλεια και τον κίνδυνο.

Η ανάρτηση του κ. Λιονάκη

Απίστευτο… Ένα αυτοκίνητο διαλυμένο από επίθεση σκύλου. Λαμαρίνες σκισμένες, πλαστικά λιωμένα, ζημιές που σοκάρουν.

Και αναρωτιέμαι: αν στη θέση του αυτοκινήτου ήταν ένας άνθρωπος; Ένα παιδί;

Η ευθύνη δεν είναι των ζώων ,είναι δική μας. Δεν γνωρίζω ιδιαίτερα πράγματα για τα ζώα, αλλά νομίζω πως.. Τα ζώα θέλουν φροντίδα, εκπαίδευση, επιτήρηση. Όχι εγκατάλειψη, όχι αδιαφορία.

Δένουμε σωστά τα ζώα μας

Δεν τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα

Προστατεύουμε την κοινωνία και τα ίδια τα ζώα

Νομίζω είναι βασική υποχρέωση.

Το ίδιο και των υπευθύνων για τα αδέσποτα.

Ας μην περιμένουμε το κακό για να ευαισθητοποιηθούμε και να είμαστε προσεκτικοί.



Σημ. Μαθαίνω πως ο ιδιοκτήτης θα αποκαταστήσει».

Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι, πώς κάθε φορά που ακούμε μια είδηση για επίθεση σκύλων τα τελευταία πολλά χρόνια, το μυαλό όλων μας πηγαίνει αυτόματα στον -παραλίγο αείμνηστο εκείνο ποδηλάτη- που ήρθε αντιμέτωπος με 25 αγριεμένα τετράποδα και κατάφερε να τα κάνει καλά με όπλο του τη... φωνή και ασπίδα τον σκελετό του ποδηλάτου. Αξίζει να τον ξαναθυμηθούμε:

