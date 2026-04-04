Warner Bros.: Οι 10 ταινίες που «έσπασαν» τα ταμεία στην ιστορία του στούντιο

Στα 103 χρόνια της, η Warner Bros. μετρά δισεκατομμύρια στο box office και μία ταινία του 2023 στην κορυφή.

Η Warner Bros. συμπληρώνει 103 χρόνια ζωής και παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά κινηματογραφικά στούντιο στον κόσμο. Από μια μικρή αίθουσα προβολής στις αρχές του 20ού αιώνα, εξελίχθηκε σε μια βιομηχανία παραγωγής που έχει αφήσει το αποτύπωμά της σε κάθε εποχή του σινεμά.

Η ιστορία της ξεκινά το 1903, όταν ο Χάρι Γουόρνερ άνοιξε κινηματογράφους σε περιοχές της Πενσιλβάνια και του Οχάιο. Μαζί με τα αδέρφια του, προχώρησαν στη διανομή ταινιών και στη συνέχεια στην παραγωγή, μέχρι που το 1923 ιδρύθηκε επίσημα η Warner Bros., όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Οι ταινίες που έφεραν τα περισσότερα χρήματα

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, το στούντιο έχει στο ενεργητικό του μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών. Στην κορυφή βρίσκεται μια σχετικά πρόσφατη ταινία, που επιβεβαιώνει ότι η Warner παραμένει ενεργή στο παιχνίδι των blockbusters.

Αυτές είναι οι 10 πιο εμπορικές ταινίες στην ιστορία της:

Barbie (2023) – 1,447 δισ. δολάρια Harry Potter και οι Κλήροι του Θανάτου: Μέρος 2 (2011) – 1,342 δισ. Aquaman (2018) – 1,152 δισ. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά (2003) – 1,148 δισ. The Dark Knight Rises (2012) – 1,085 δισ. Joker (2019) – 1,078 δισ. Harry Potter και η Φιλοσοφική Λίθος (2001) – 1,029 δισ. The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) – 1,017 δισ. The Dark Knight (2008) – 1,008 δισ. The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) – 962 εκατ.

Ένα κοινό στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι οι περισσότερες ανήκουν σε μεγάλα franchises, όπως το Harry Potter, ο Batman και ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του στούντιο να επενδύει σε σειρές με παγκόσμια απήχηση.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η πρώτη θέση ανήκει στην «Barbie», μια ταινία του 2023 που κατάφερε να ξεπεράσει ιστορικά franchises και να γράψει τη δική της πορεία στο box office. Η επιτυχία αυτή δείχνει ότι, πέρα από τα δοκιμασμένα ονόματα, υπάρχει ακόμα χώρος για νέες ιδέες που μπορούν να μετατραπούν σε παγκόσμια φαινόμενα.

