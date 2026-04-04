Σοκαριστικό ντοκουμέντο στη Νικολούλη με γυναίκα δεμένη πισθάγκωνα να περπατάει ξυπόλητη: Μία εβδομάδα μετά πέθανε (vid)

Βίντεο ντοκουμέντο από τη Νεάπολη Λακωνίας έφερε στην επιφάνεια η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με μια γυναίκα, η οποία δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο έφτασε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, με μια νεαρή γυναίκα δεμένη πισθάγκωνα να περπατάει ξυπόλητη στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Νεάπολη Λακωνίας στις 19 Μαρτίου. Από την έρευνα προέκυψε ότι η κοπέλα ζήτησε βοήθεια από υπάλληλο καταστήματος της περιοχής προκειμένου να τη λύσει. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε ποιος την έδεσε, δεν έδωσε σαφή απάντηση.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και από εκεί στο νοσοκομείο της Σπάρτης, ενώ έπειτα σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου «κατέληξε» μία εβδομάδα αργότερα.

Για το περιστατικό βρίσκεται έρευνα σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κι αν η γυναίκα έχει πέσει θύμα κακοποίησης. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αναστατωθεί και υπάρχει κινητοποίηση για να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

