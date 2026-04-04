Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το κινεζικό βολφράμιο την ωθεί να στραφεί προς τα ισπανικά αποθέματα ενόψει μιας ιστορικής αύξησης της τιμής του μετάλλου λόγω του πολέμου.

Το βολφράμιο έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πιο περιζήτητους πόρους στο τρέχον διεθνές σκηνικό. Η αξία του στις αγορές σημείωσε ιστορική άνοδο της τάξης του 520%, μια αύξηση που τροφοδοτείται από τις γεωπολιτικές εντάσεις και την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Το μέταλλο αυτό ξεχωρίζει για την εξαιρετική του πυκνότητα, τη σκληρότητα και την αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, χαρακτηριστικά που το καθιστούν απαραίτητο για την τεχνολογική και στρατιωτική βιομηχανία.

Το κινεζικό μονοπώλιο και η πίεση στη Δύση

Ο κύριος παράγοντας αυτής της εκτόξευσης των τιμών είναι η κυρίαρχη θέση της Κίνας, η οποία συγκεντρώνει σήμερα το 79% της παγκόσμιας παραγωγής. Η κινεζική κυβέρνηση έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές του πόρου, μειώνοντας σημαντικά την παγκόσμια προσφορά.

Η κίνηση αυτή αποδεικνύει πώς το Πεκίνο χρησιμοποιεί τον έλεγχο του ορυκτού ως εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης, εν μέσω της εμπορικής έντασης με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ζήτηση για βολφράμιο αυξάνεται συνεχώς, κυρίως από τον τομέα της άμυνας, καθώς είναι απαραίτητο για την κατασκευή βλημάτων υψηλής αντοχής, εξειδικευμένων πυρομαχικών και εξαρτημάτων για μαχητικά αεροσκάφη. Παράλληλα, είναι θεμελιώδες για την τεχνολογία, αφού χρησιμοποιείται σε κρίσιμα μέρη υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων.

Η Ισπανία: Η «στρατηγική» εναλλακτική της ΕΕ

Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την αστάθεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηρίσει το βολφράμιο ως «κρίσιμη πρώτη ύλη» και έχει ενεργοποιήσει πρωτοβουλίες για τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ισπανία αποκτά βαρύνουσα σημασία λόγω των πλούσιων κοιτασμάτων της.

Σήμερα, η χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου είναι ένας από τους κύριους παραγωγούς εντός της Ε.Ε και διαθέτει σημαντικά αποθέματα που θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν τον τομέα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Μεταξύ των ενεργών έργων, το ορυχείο Barruecopardo στη Σαλαμάνκα ξεχωρίζει ως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά στην Ευρώπη. Αυτό το ορυχείο συμπληρώνεται από άλλες πρωτοβουλίες με ισχυρό αναπτυξιακό δυναμικό που βρίσκονται στην Εξτρεμαδούρα , τη Γαλικία και την Καστίλλη-Λα Μάντσα, προβλέποντας αύξηση της εθνικής παραγωγής.

Παρά τα εμπόδια, όπως οι χρονοβόρες αδειοδοτήσεις και η ανάγκη διαχείρισης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η επείγουσα ανάγκη της Δύσης για ασφάλεια στον εφοδιασμό ανοίγει τον δρόμο στην Ισπανία να γίνει ο μεγάλος πάροχος που χρειάζεται η Ευρώπη για να σταματήσει να εξαρτάται από την Κίνα.

