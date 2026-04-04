Εξελίξεις μετά την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη που δημοσιοποίησε την φωτογραφία του ενός εκ των δύο ενόχων της υπόθεσης revenge porn.

Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει η απόφαση της Ιωάννης Τούνη να βγάλει στη δημοσιότητα μέσω Instagram story την φωτογραφία του ενός δράστη της υπόθεσης revenge porn. Ο άνδρας υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της influencer, με αποτέλεσμα η αστυνομία να βρεθεί έξω από το σπίτι της για να την συλλάβει.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος βγήκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, προκειμένου να μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα.

«Έχει επικοινωνήσει αυτή τη στιγμή η κυρία Τούνη μαζί μου και είναι η αστυνομία έξω από την πόρτα της και θέλει να τη συλλάβει», είπε αρχικά ο δικηγόρος της influencer και εξήγησε τα όσα συνέβησαν από χθες.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε στη συνέχεια: «Αισθάνομαι οργή! Δεν ζητάμε ιδιαίτερη μεταχείριση για την κυρία Τούνη, αλλά υπάρχει κι ένα όριο».

Η συνάντηση και η ανάρτηση της Τούνη

Το βράδυ της Παρασκευής (3/4), η Ιωάννα Τούνη με την παρέα της βρέθηκαν σε νυχτερινό κέντρο προκειμένου να γιορτάσουν τη νίκη της στη δίκη για την υπόθεση revenge porn. Ωστόσο, στο ίδιο μαγαζί βρέθηκε και ο ένας από τους ενόχους, τον οποίον μόλις αντιλήφθηκε, ζήτησε από τους υπεύθυνους να τον διώξουν. Κάτι που τελικά δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει η ίδια με την παρέα της.

Μέσα από ένα story της στο Instagram, η influencer αποκάλυψε πως ενώ βρισκόταν με την παρέα της σε νυχτερινό κέντρο, είδε τον άντρα που καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης να διασκεδάζει μπροστά της. Τότε ζήτησε από τους υπεύθυνους του μαγαζιού να τον διώξουν. Ωστόσο, το αίτημά της δεν έγινε δεκτό και τελικά έφυγε εκείνη. Στη συνέχεια, με νέο story της, έβγαλε βίντεο τον δράστη και τον ανέβασε στο προφίλ της με το όνομά του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ