Η Τούνη βρέθηκε στο ίδιο μαγαζί με τον ένοχο για το revenge porn: Ζήτησε να τον διώξουν, δεν έγινε, έφυγε εκείνη
Σε νυχτερινό κέντρο βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη προκειμένου να γιορτάσει τη νίκη της στη δίκη για την υπόθεση revenge porn. Ωστόσο, στο ίδιο μαγαζί βρέθηκε και ο ένας από τους ενόχους, τον οποίον μόλις αντιλήφθηκε, ζήτησε από τους υπεύθυνους να τον διώξουν. Κάτι που τελικά δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει η ίδια με την παρέα της.
Μέσα από ένα story της στο Instagram, η influencer αποκάλυψε πως ενώ βρισκόταν με την παρέα της σε νυχτερινό κέντρο, είδε τον άντρα που καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης να διασκεδάζει μπροστά της.
Τότε ζήτησε από τους υπεύθυνους του μαγαζιού να τον διώξουν. Ωστόσο, το αίτημά της δεν έγινε δεκτό και τελικά έφυγε εκείνη. Στη συνέχεια, με νέο story της, έβγαλε βίντεο τον δράστη και τον ανέβασε στο προφίλ της με το όνομά του.
Η Ιωάνννα Τούνη στο πρώτο της story έγραψε: «Σήμερα βγήκα για ποτό μαζί με την παρέα μου να γιορτάσουμε και στη διπλανή παρέα διασκέδαζε επιδεικτικά αυτός που τράβηξε το revenge porn video… Ναι! Αυτός που καταδικάστηκε με 3 χρόνια φυλάκισης. Φυσικά το μαγαζί δεν μας χωρούσε και τους δύο! Ζήτησα πολλές φορές από τους υπεύθυνους στο μαγαζί να διώξουν αυτόν τον κακοποιό από δίπλα μου, πράγμα που δεν συνέβη ποτέ… Οπότε μόλις αποχώρησα εγώ και η παρέα μου…».
