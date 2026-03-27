Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο μέσα στο δικαστήριο

Στη διάρκεια της δίκης, το υλικό προβλήθηκε επανειλημμένα, με στόχο να αναλυθεί κάθε κρίσιμο σημείο της υπόθεσης.

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάζεται η υπόθεση του revenge porn.

Η ίδια, μαζί με τον δικηγόρο της Μιχάλη Δημητρακόπουλο, έκανε δηλώσεις πριν την έναρξη της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι το επίμαχο ερωτικό βίντεο επρόκειτο να προβληθεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν σε τηλεοπτικές εκπομπές, το βίντεο προβλήθηκε συνολικά 8 φορές μέσα στην αίθουσα, προκειμένου να εξεταστούν αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Alpha, Ξενοφώντας Σκιτζής, μετά την προβολή του υλικού η Ιωάννα Τούνη αποχώρησε προσωρινά από την αίθουσα και κάθισε έξω μαζί με φίλες της και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Τι δήλωσε η ίδια πριν μπει στην αίθουσα

«Σήμερα είναι μία αρκετά δύσκολη μέρα για μένα, γιατί είναι πρώτη φορά που το βίντεο θα παίξει στην αίθουσα. Μπροστά στην έδρα, στους δικηγόρους, στους κατηγορούμενους και φυσικά, παρουσία μου. Είναι κάτι το οποίο γενικά με πληγώνει πάρα πολύ, κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ και είναι και ο λόγος για τον οποίον έχω ζητήσει να είναι η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, γιατί κάτι τέτοιο δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν βασικά.

Δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν. Πολύς κόσμος μπερδεύεται γιατί με βλέπει σήμερα δυνατή, με βλέπει εδώ πέρα, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το ότι πραγματικά δεν βρίσκομαι εδώ πέρα για μένα. Δεν είμαι εδώ πέρα για την Τούνη που βλέπετε σήμερα.

Όλο αυτό συνέβη 9 χρόνια πριν, σε μια κοπέλα μόλις 23 χρονών, η οποία πραγματικά έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της. Ήτανε κάτι πάρα πολύ σκληρό, ήτανε κάτι χυδαίο. Στιγματίστηκα. Μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο με κυνηγάει, και όσο κι αν θέλω να παριστάνω ότι είμαι καλά, η αλήθεια είναι πως δεν είμαι.

Και το ότι εγώ βρίσκομαι σήμερα στα δικαστήρια, θεωρώ πως είναι πραγματικά θέμα τύχης. Είμαι τυχερή που άντεξα και βρίσκομαι εδώ, γιατί άλλες γυναίκες που έχουν βρεθεί στη θέση μου έχουν τερματίσει τη ζωή τους. Και για αυτές τις γυναίκες λοιπόν, βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα.

Στην Ελλάδα του 2026, ήρθε η στιγμή το θύμα να σταματήσει να κρύβεται, να σταματήσει να θέλει να δώσει τέρμα στη ζωή του και ο θύτης πλέον να αναλάβει την ευθύνη, γιατί αυτό το πράγμα είναι κακούργημα. Καταστρέφει πραγματικά ζωές. Και αν μπορεί η δική μου υπόθεση να ευαισθητοποιήσει λίγο παραπάνω, να ενημερώσει λίγο παραπάνω, είμαι χαρούμενη.

Που, ενώ μέχρι σήμερα χρειάζεται να αναβιώνω αυτή την κατάσταση με τόσο σκληρό τρόπο, εύχομαι πραγματικά να δοθεί παραδειγματική τιμωρία στους κατηγορούμενους και να υπάρχει δικαιοσύνη για κάθε γυναίκα. Ανυπομονώ τόσο πολύ να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου, να τελειώσει όλο αυτό, και ελπίζω να τελειώσει με δικαιοσύνη, πραγματικά να επέλθει δικαιοσύνη.

Ευελπιστώ πως θα καταδικαστούν. Νιώθω άδεια, παιδιά, μέσα μου, δεν ξέρω πλέον τι πρέπει να πιστέψω και τι πρέπει να νιώσω, αλλά επειδή θέλω να είμαι θετικός άνθρωπος, ελπίζω και εύχομαι για τα καλύτερα.

Και πραγματικά ελπίζω σε παραδειγματική τιμωρία, γιατί βλέπουν τόσες κοπέλες και τόσα αγόρια τη συγκεκριμένη υπόθεση, οπότε θα ήταν πολύ σημαντικό να δοθεί ένα παράδειγμα στο ποια είναι η τιμωρία σε τόσο κακοποιητικά γεγονότα. Γιατί μιλάμε για ένα κακούργημα. Παιδιά, αυτά για μένα. Δεν θέλω να αργήσω», δήλωσε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ