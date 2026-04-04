Τι τρώνε οι αστροναύτες στο διάστημα μετά την ιστορική εκτόξευση του Artemis II

Ενώ στο παρελθόν το φαγητό στο διάστημα ήταν περιορισμένο, οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν πλέον στους αστροναύτες να τρώνε μεγαλύτερη ποικιλία τροφίμων.

Το Artemis II εκτοξεύτηκε την Τετάρτη (1/4), μεταφέροντας τέσσερις αστροναύτες της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας στο διάστημα. Η ομάδα Artemis αποτελούμενη από τους Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen βρίσκεται σε μια αποστολή 10 ημερών γύρω από τη Σελήνη, με στόχο να εξασφαλίσει την καλύτερη θέα της σκοτεινής πλευράς της που έχει καταγραφεί ποτέ.

Με την ομάδα να βρίσκεται στο διάστημα για πάνω από μία εβδομάδα, πολλοί αναρωτιούνται τι τρώνε οι αστροναύτες καθημερινά και πώς προετοιμάζεται το φαγητό τους στο σκάφος.

Τι τρώνε οι αστροναύτες στο διάστημα

Τα τρόφιμα στο διάστημα αποθηκεύονται συνήθως σε συσκευασίες μεγάλης διάρκειας, όπως σακουλάκια, σακούλες με φερμουάρ και κονσέρβες, ώστε να αποφεύγεται η αλλοίωση. Συχνά προετοιμάζονται με τη βοήθεια μικροκυμάτων και ειδικών φούρνων.

Σύμφωνα με το Royal Museums Greenwich, ένα «πιστόλι νερού» χρησιμοποιείται για την ανασύσταση αφυδατωμένων γευμάτων, ενώ οι αστροναύτες σαρώνουν κάθε συσκευασία για να καταγράφουν τι έχουν καταναλώσει.

Ενώ παλαιότερα το φαγητό στο διάστημα περιοριζόταν σε πάστες και αφυδατωμένες τροφές, σήμερα οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν μεγαλύτερη ποικιλία, ακόμη και φρέσκες επιλογές.

Όπως εξηγείται, τα τρόφιμα που στέλνονται στο διάστημα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Φρέσκα τρόφιμα: Έχουν διάρκεια ζωής περίπου δύο ημέρες (όπως φρούτα και λαχανικά), διατηρούνται στο ψυγείο του σκάφους και καταναλώνονται γρήγορα για να μην αλλοιωθούν. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την ενίσχυση της ψυχολογίας των αστροναυτών.

Ακτινοβολημένα τρόφιμα: Κρέας και γαλακτοκομικά εκτίθενται σε ιονίζουσα ακτινοβολία πριν τη συσκευασία, ώστε να αυξηθεί η διάρκεια ζωής τους και να μειωθεί ο κίνδυνος μικροβιακής μόλυνσης.

Τρόφιμα μέτριας υγρασίας: Περιέχουν μικρή ποσότητα νερού (αρκετά χαμηλή ώστε να περιορίζεται η ανάπτυξη μικροοργανισμών) και είναι συνήθως μαλακά. Παρασκευάζονται με διαδικασίες όπως αλάτισμα ή αποξήρανση στον ήλιο και δεν χρειάζονται περαιτέρω προετοιμασία.

Ξηροί καρποί, μπισκότα και μπάρες σοκολάτας περιλαμβάνονται επίσης στην αποστολή, μαζί με τρόφιμα που επανυδατώνονται.

Παράλληλα, γεύματα τύπου «έτοιμου φαγητού» υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία για την εξόντωση βακτηρίων, διασφαλίζοντας ότι το πλήρωμα παραμένει ασφαλές και υγιές.

Η Dr Sonja Brungs, μηχανικός υποστήριξης πληρώματος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), δήλωσε στο BBC: «Τα θερμοσταθεροποιημένα τρόφιμα απλώς τα ζεσταίνεις, ανοίγεις τη συσκευασία και τα τρως αμέσως. Τα παγωμένα χρειάζονται ενυδάτωση -προσθέτουν ζεστό νερό, περιμένουν λίγα λεπτά και μετά τρώνε κατευθείαν από τη συσκευασία, όπως και τις σούπες. Οι σούπες καταναλώνονται με καλαμάκι λόγω της μικροβαρύτητας, που κάνει δύσκολη την κατανάλωση υγρών».

Τα πιο συνηθισμένα τρόφιμα και ποτά περιλαμβάνουν:

Τορτίγιες

Πλακέ ψωμί σίτου

Δημητριακά (granola) με βατόμουρα

Κις λαχανικών

Λουκάνικα πρωινού

Κους κους με ξηρούς καρπούς

Σαλάτα μάνγκο

Μοσχάρι μπάρμπεκιου

Μακαρόνια με τυρί

Κουνουπίδι και κολοκύθα

Τροπική φρουτοσαλάτα

Μπισκότα

Σοκολάτα

Πράσινο τσάι

Καφές

Λεμονάδα

Μηλόξυδο (ή μηλίτης)

Smoothie μάνγκο-ροδάκινο

