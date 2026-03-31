Γυμναστήριο στη Σαουδική Αραβία λανσάρει πρωτεΐνη μέσω ναργιλέ, με τους γιατρούς να προειδοποιούν για τις επιπτώσεις αυτού του ιδιαίτερου... πειράματος.

Ορισμένοι θαμώνες γυμναστηρίων ίσως σύντομα σταματήσουν να βασίζονται αποκλειστικά σε μπάρες ή σέικ πρωτεΐνης για την αποκατάστασή τους, χάρη σε μια αμφιλεγόμενη εφεύρεση, πρωτεΐνη που καταναλώνεται μέσω ναργιλέ.

Η οργάνωση fitness GymNation υποστηρίζει ότι βρήκε τον τρόπο να προσλαμβάνει κανείς πρωτεΐνη ενώ χαλαρώνει με έναν ναργιλέ χωρίς νικοτίνη.

25 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα σε ναργιλέ

Αυτά τα «protein shisha bars» αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αθλούμενοι θα μπορούν να απορροφούν έως και 25 γραμμάρια πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια μιας 45λεπτης συνεδρίας.

«Η κουλτούρα του ναργιλέ αποτελεί τεράστιο μέρος της κοινωνικής ζωής στην περιοχή, όπως ακριβώς και η κουλτούρα του γυμναστηρίου», δήλωσε ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της GymNation, Rory McEntee. Το μείγμα αποτελείται από βότανα και μελάσα, χωρίς καπνό ή νικοτίνη, με γεύσεις που φέρουν ονόματα όπως «The Whey Cloud» και «BCAA Breeze».

Ο επιστημονικός αντίλογος του... πειράματος

Ο Dr. Sami Al-Banna, ειδικός στη διατροφή μέσω αερολυμάτων που συνεργάστηκε στο project, υποστηρίζει ότι η εισπνεόμενη πρωτεΐνη παρακάμπτει το πεπτικό σύστημα και εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος πολύ πιο αποτελεσματικά, προσφέροντας ταχύτερη απορρόφηση.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις. Ο Dr. Paul Hanona, ειδικός σε θέματα καρκίνου με έδρα το Λος Άντζελες, κατέρριψε τους ισχυρισμούς μέσω LinkedIn, τονίζοντας πως οι πνεύμονες έχουν εξελιχθεί για την ανταλλαγή αερίων, όχι για την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και πως η πρωτεΐνη ορού γάλακτος (whey) είναι πολύ μεγάλη μοριακά για να διαπεράσει το επιθήλιο των αεραγωγών.

Στην καλύτερη περίπτωση, οι χρήστες εισπνέουν ακριβά σωματίδια που ερεθίζουν τους πνεύμονες, ενώ στη χειρότερη μπορεί να προκληθεί αντίδραση υπερευαισθησίας.

Παρά το γεγονός ότι ο Dr. Hanona χαρακτήρισε το μάρκετινγκ της ιδέας «ιδιοφυές», βαθμολόγησε την επιστημονική της βάση με μηδέν αστέρια, καταλήγοντας στη συμβουλή: «Καλύτερα να φάτε την πρωτεΐνη σας».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ