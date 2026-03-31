Τι δουλειά έχουν κοτόπουλα, κατσίκες και ερίφια στον 16ο όροφο μίας πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους; Η απάντηση ακριβώς παρακάτω...

Αποδέκτης μιας πρωτοφανούς καταγγελίας έγινε ο Δήμος Αθηναίων, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε ταράτσα κτιρίου στους Αμπελόκηπους εντοπίστηκε ένας ολόκληρος «στόλος» παραγωγικών ζώων να διαβιεί υπό άθλιες συνθήκες.

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών ήταν άμεση για την απομάκρυνση και τη μεταφορά των ζώων σε ασφαλή σημεία.

Μία στάνη (κυριολεκτικά) στον 16ο όροφο

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι, μετά από ενημέρωση του Τμήματος Αστικής Πανίδας. Κατόπιν καταγγελίας για παράνομη εκτροφή και ανθυγιεινές συνθήκες, ο εισαγγελέας προστασίας ζώων εξέδωσε προφορική εντολή για την άμεση εκκένωση του χώρου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στον 16ο όροφο κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του δήμου, στην ταράτσα βρέθηκαν:

31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών

10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια

Τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα προγραμματίστηκε να μεταφερθούν εντός της ημέρας σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Σημειώνεται ότι όλα τα ζώα θα υποβληθούν σε απαραίτητους κτηνιατρικούς ελέγχους για τυχόν ασθένειες.

Η υπόθεση προκαλεί ερωτηματικά για το πώς κατάφερε ο ιδιοκτήτης να διατηρεί έναν τέτοιο αριθμό ζώων σε έναν από τους κεντρικότερους και πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας χωρίς να γίνει αντιληπτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

