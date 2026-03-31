Η στιγμή της τρομακτικής έκρηξης στη νότια Βηρυτό από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα (vid)
Τρομακτικό έκρηξη έλαβε χώρα στη νότια Βηρυτό, με ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα να χτυπά κατοικημένο κτήριο στην περιοχή Ντάχια.
Η επίθεση προκάλεσε μια τεράστια έκρηξη σε κατοικημένη ζώνη, σπέρνοντας τον φόβο και το χάος στους κατοίκους της περιοχής.
BREAKING: An Israeli airstrike has hit a residential building in the Dahiya district of southern Beirut. Smoke is seen rising from the area as rescue teams deploy.— Migrant (@ShaanUnfiltered) March 31, 2026
Video- Credit to the Owner.
🇱🇧 #Beirut #Lebanon #Dahiya
Επιχειρήσεις διάσωσης εν μέσω καπνού και πανικού: Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων
Πυκνός καπνός υψώνεται πάνω από το σημείο της επίθεσης, ενώ οι πρώτες εικόνες καταγράφουν σκηνές πανικού. Ομάδες διάσωσης έχουν σπεύσει άμεσα στο σημείο για να ελέγξουν την κατάσταση, να περιορίσουν τις ζημιές και να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια του κτηρίου.
Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες για το εύρος των καταστροφών και τον ακριβή αριθμό τυχόν θυμάτων δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες.
Η περιοχή Ντάχια, που αποτελεί προάστιο της λιβανέζικης πρωτεύουσας, παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού μετά το πλήγμα.
🇮🇱🇱🇧 Israel strikes a Hezbollah building in Dahiya, Beirut.#Israël @AadiAchint @ajaykraina pic.twitter.com/KNS2okqods— TheGlobalDecoder (@TGD_06) March 31, 2026
