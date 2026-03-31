Πετρελαιοφόρα που βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων συγκρούσεων του 20ού αιώνα (Α' & Β' Παγκόσμιο) απειλούν το θαλάσσιο - και όχι μόνο - οικοσύστημα.

Το 2013, η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) των ΗΠΑ ταυτοποίησε 87 ναυάγια από τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα αμερικανικά ύδατα, τα οποία αποτελούν σοβαρό περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Αυτά τα πλοία, φορτωμένα με χιλιάδες βαρέλια καυσίμων, λειτουργούν ως οικολογικές ωρολογιακές βόμβες στον βυθό του ωκεανού.

Το SS William Rockefeller: Ένας υδάτινος τάφος 80 ετών

Ένα από τα πιο επικίνδυνα πλοία είναι το SS William Rockefeller, το οποίο βυθίστηκε το 1942 από γερμανικό υποβρύχιο. Το πλοίο, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα της εποχής του, φλεγόταν για 12 ώρες πριν βυθιστεί ανοιχτά των ακτών της Βόρειας Καρολίνας.

Για περισσότερα από 80 χρόνια, παραμένει στον βυθό μεταφέροντας 135.000 βαρέλια πετρελαίου, μια ποσότητα που λόγω της διάβρωσης του χρόνου απειλεί να προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου περιβαλλοντική καταστροφή.

Η απειλή που θα φέρει την καταστροφή και η δυσκολία του εντοπισμού

Το κύριο πρόβλημα με αυτά τα ναυάγια είναι η φυσική φθορά. Όταν ατσάλινες κατασκευές παραμένουν στο θαλασσινό νερό για σχεδόν έναν αιώνα, η διάβρωση είναι αναπόφευκτη. Αν το κύτος του πλοίου υποχωρήσει, τα καύσιμα που είναι εγκλωβισμένα σε αυτή την υδάτινη «τάφρο» θα απελευθερωθούν στη θάλασσα.

Παρά τον υψηλό κίνδυνο, ο ακριβής εντοπισμός και η ανάκτηση του φορτίου πολλών τέτοιων ναυαγίων παραμένει δύσκολη υπόθεση. Το SS William Rockefeller είναι μόνο ένα από τα 87 πλοία που έχουν χαρακτηριστεί ως «υψηλού κινδύνου» για πιθανή ρύπανση.

Όπως επισημαίνει ο θαλάσσιος αρχαιολόγος Michael Brennan: «Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση αυτών των σημείων είναι θεμελιώδους σημασίας. Πρέπει να προσδιοριστεί άμεσα το επίπεδο του κινδύνου και να αποφασιστεί αν η ανάκτηση του καυσίμου είναι εφικτή ή απαραίτητη πριν η φύση κάνει τη δική της "παρέμβαση", μετατρέποντας το ναυάγιο σε πετρελαιοκηλίδα».

