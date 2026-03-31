Η ιστορία του Boeing 2707: Το αεροπλάνο που επρόκειτο να είναι πιο υπερηχητικό από το Concorde αλλά δεν πέταξε ποτέ

Το Boeing 2707 που αποτέλεσε ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια των ΗΠΑ, υποσχόταν μεγαλύτερη ταχύτητα, χωρητικότητα και αυτονομία, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να απογειωθεί.

Το Boeing 2707 ήταν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα υπερηχητικού επιβατικού αεροσκάφους που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960. Περίπου το 75% του κόστους καλύφθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και ο σχεδιασμός του ξεκίνησε στα γραφεία της Boeing στο Σιάτλ.

Το σχέδιο προέβλεπε ένα αεροσκάφος με πτερύγια δέλτα και τέσσερις στροβιλοκινητήρες κάτω από τα φτερά, με μήκος περίπου 97 μέτρα και χωρητικότητα 234 επιβατών, δηλαδή διπλάσια από εκείνη του Concorde. Επιπλέον, αναμενόταν να φτάνει ταχύτητα 2.900 χλμ/ώρα, περίπου 700 χλμ/ώρα ταχύτερο από τον ευρωπαϊκό ανταγωνιστή του, εξ ου και η ονομασία «2707».

Μεταξύ των χαρακτηριστικών του ξεχώριζε η ανακλινόμενη μύτη, σχεδιασμένη για τη βελτίωση της ορατότητας των πιλότων κατά την απογείωση και την προσγείωση. Το πλάνο προέβλεπε την κατασκευή 122 αεροσκαφών, ενώ οι εκτιμήσεις της αμερικανικής αεροπορικής αρχής ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία έως και 500 αεροσκάφη μέσα σε 20 χρόνια. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1969 εγκρίθηκε η κατασκευή δύο πρωτοτύπων.

Ακυρώθηκε δύο χρόνια αργότερα

Ωστόσο, το πρόγραμμα ακυρώθηκε μόλις δύο χρόνια αργότερα. Το έργο αποδείχθηκε υπερβολικά δαπανηρό, με υψηλή κατανάλωση καυσίμων και επίπεδα θορύβου ασύμβατα με τις εμπορικές υπερηχητικές πτήσεις. Για τον λόγο αυτό, η αμερικανική κυβέρνηση απέσυρε τη χρηματοδότησή της στις 24 Μαρτίου 1971 και δεν κατασκευάστηκε ποτέ λειτουργικό πρωτότυπο.

Σήμερα, το μόνο που διασώζεται είναι η μύτη ενός μοντέλου, η οποία μεταφέρθηκε το 2013 στο κέντρο αποκατάστασης του Μουσείου Αεροπορίας του Έβερετ. Από την άλλη πλευρά, το Concorde τέθηκε σε υπηρεσία στις 21 Ιανουαρίου 1976 , αποτελώντας το μοναδικό επιχειρησιακό υπερηχητικό επιβατικό αεροσκάφος για δεκαετίες.

Σήμερα, η NASA εργάζεται από το 2016 στην ανάπτυξη ενός αεροσκάφους ικανού να σπάσει το φράγμα του ήχου δημιουργώντας μόνο έναν ελαφρύ κρότο. Το μοντέλο, με την ονομασία X-59, πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση στις 28 Οκτωβρίου 2025 και ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα γενιά υπερηχητικής εμπορικής αεροπορίας.

Από την άλλη πλευρά, η αμερικανική εταιρεία Boom Supersonic σχεδιάζει να λανσάρει το 2029 ένα αεροσκάφος 80 θέσεων, ικανό να φτάσει ταχύτητα 1.800 χλμ/ώρα, κάτι που θα σηματοδοτούσε την επιστροφή αυτού του είδους μεταφοράς στην αγορά.

