Κίνα: Οργή για κατάστημα ηλεκτρονικών παιχνιδιών που είχε ως έπαθλο στη «δαγκάνα» ζωντανά χάμστερ

Σάλο έχει προκαλέσει κινέζικο κατάστημα ηλεκτρονικών παιχνιδιών που χρησιμοποιούσε ζωντανά χάμστερ ως δώρα στη μηχανή με τη «δαγκάνα».

Κατάστημα ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη Σενζέν της Κίνας βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων για κακοποίηση ζώων, καθώς χρησιμοποιούσε ζωντανά χάμστερ ως έπαθλα σε μηχανή με «δαγκάνα».

Οι σοκαριστικές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα μικροσκοπικά ζώα στριμωγμένα σε μια γωνία του μηχανήματος, προσπαθώντας να αποφύγουν τη μεταλλική δαγκάνα που κατέβαινε από πάνω τους κάθε φορά που κάποιος παίκτης προσπαθούσε να τα «κερδίσει».

Ακραίο στρες και έλλειψη νομοθεσίας

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα χάμστερ είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στον θόρυβο και τον συνωστισμό. Ο περιορισμένος χώρος του μηχανήματος, σε συνδυασμό με τα έντονα φώτα, τη συνεχή φασαρία και την επαφή με τη μεταλλική δαγκάνα, προκάλεσαν στα ζώα σοβαρές κρίσεις στρες.

Αν και πολλοί επισκέπτες κάλεσαν την αστυνομία για να καταγγείλουν το περιστατικό στο «Yuekong City», οι αρχές τους ενημέρωσαν ότι στη Σενζέν δεν υφίσταται νομοθεσία για την ευημερία των ζώων. Στην Κίνα δεν υπάρχουν, επί του παρόντος, νόμοι που να προστατεύουν τα μικρά ζώα, τα ζώα φάρμας ή τα κατοικίδια από την κακοποίηση.

Η αλλαγή ήρθε με... ψάρια και χελώνες

Μετά την κατακραυγή, η επιχείρηση απέσυρε τη μηχανή με τα χάμστερ, αλλά την αντικατέστησε με δύο άλλες που περιείχαν ζωντανά ψάρια και μικρές χελώνες. Υπάλληλος του κέντρου ανέφερε σε τοπικούς ρεπόρτερ ότι η απόσυρση των χάμστερ έγινε κυρίως υπό τον φόβο παραβίασης της νομοθεσίας περί ελέγχου και πρόληψης ασθενειών, καθώς το κατάστημα δεν διέθετε τις σχετικές άδειες για την παρουσία ζωντανών τρωκτικών στον χώρο.