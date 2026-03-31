Η λάθος παραγγελία σε νησί της Σκωτίας: Οι κάτοικοι βρέθηκαν ξαφνικά με χιλιάδες μπανάνες

Ένα σούπερ μάρκετ σε σκωτσέζικο νησί παρήγγειλε κατά λάθος 38.000 μπανάνες αντί για 380 κιλά.

Οι κάτοικοι του σκωτσέζικου νησιού Kirkwall βρέθηκαν μπροστά σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Οι κακές καιρικές συνθήκες συχνά εμποδίζουν την είσοδο βασικών τροφίμων στο νησί μέσω του φέρι, το οποίο αποτελεί βασικό μέσο μεταφοράς στην περιοχή. Όταν αυτές οι συνθήκες διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ αρχίζουν να λιγοστεύουν, όμως ένα κατάστημα Tesco στο νησί ανέτρεψε την κατάσταση.

Το σούπερ μάρκετ μετά από έναν λάθος υπολογισμό βρέθηκε να διανέμει χιλιάδες μπανάνες. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Tesco, η αλυσίδα σκόπευε να παραγγείλει συνολικά 3.200 μπανάνες, που αντιστοιχούν σε 380 κιλά φρούτων, όμως η έκπληξη των υπευθύνων ήταν μεγάλη όταν το φέρι ξεφόρτωσε 380 κιβώτια χονδρικής, με 100 κομμάτια το καθένα, σύμφωνα με το UCV Radio.

Συνολικά, το πλοίο παρέδωσε στο σούπερ μάρκετ 38.000 μπανάνες, ποσότητα που ξεπερνούσε σχεδόν 12 φορές την αρχική παραγγελία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα σούπερ μάρκετ του νησιού επιστρέφουν το πλεονάζον εμπόρευμα στο φέρι και εκείνο αναλαμβάνει την επιστροφή, όμως η κατάσταση δεν το επέτρεψε. Η κακοκαιρία είχε φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα για την κίνηση του πλοίου, οπότε οι 38.000 μπανάνες έπρεπε να παραμείνουν στο νησί.

Η λύση για τις χιλιάδες μπανάνες

Οι μπανάνες μπορούν να διατηρηθούν έως και μία εβδομάδα σε θερμοκρασία δωματίου, διάρκεια που επεκτείνεται έως και 15 ημέρες αν διατηρηθούν στο ψυγείο. Το σούπερ μάρκετ δεν έβλεπε καμία δυνατότητα να πουληθεί μια τόσο μεγάλη ποσότητα μπανάνας στους κατοίκους του νησιού. «Λόγω της μεγάλης παραγγελίας μπανάνας για το σούπερ μάρκετ μας στο Kirkwall, οι συνάδελφοι προσκαλούν τοπικά σχολεία και κοινοτικές ομάδες να παραλάβουν το φρούτο για τοπική αναδιανομή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Tesco.

Το σούπερ μάρκετ παρέχει αυτή τη στιγμή φρούτα σε κοινοτικές ομάδες και σχολεία στα νησιά Όρκνεϊ, μεταξύ των οποίων και το Kirkwall που είναι η πρωτεύουσα. Τα υπόλοιπα νησιά της Σκωτίας λαμβάνουν επίσης, μέρος αυτής της διανομής. Η Tesco φρόντισε οι 38.000 μπανάνες να διανεμηθούν στο αρχιπέλαγος και στα γειτονικά νησιά. Οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν το νησί Kirkwall εμπόδισαν το φέρι να επιστρέψει τα περισσευούμενα κιβώτια μπανάνας, αλλά επέτρεψαν να διανεμηθούν σε διάφορα σημεία του σκωτσέζικου αρχιπελάγους, φτάνοντας σε σχολεία και κοινοτικά κέντρα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ