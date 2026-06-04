1.700 πρόβατα κάτω από ηλιακά πάνελ: Το απρόσμενο πείραμα που αλλάζει τη γεωργία

Μελέτη στην Αυστραλία δείχνει ότι 1.700 πρόβατα που βόσκουν ανάμεσα σε ηλιακά πάνελ έχουν καλύτερη ευζωία και παραγωγή μαλλιού, ανοίγοντας νέους δρόμους στην αγροβολταϊκή γεωργία.

Μια πρωτοποριακή μελέτη στην Αυστραλία φέρνει στο φως νέα δεδομένα για τη συνύπαρξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κτηνοτροφίας, δείχνοντας ότι η κοινή χρήση γης μπορεί να αποφέρει απρόσμενα οφέλη τόσο για τα ζώα όσο και για την παραγωγή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ομάδα 1.700 προβάτων Merino, τα οποία βόσκησαν σε ηλιακό πάρκο στο Wellington της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο πλαίσιο τριετούς ερευνητικού προγράμματος που υλοποιήθηκε από την Lightsource bp, σε συνεργασία με τις EMM Consulting και Elders Rural Services.

Οι ερευνητές χώρισαν τα ζώα σε δύο ομάδες: μία που βόσκει σε παραδοσιακά βοσκοτόπια και μία που έχει πρόσβαση στις εκτάσεις ανάμεσα στους ηλιακούς συλλέκτες. Η σύγκριση αποκάλυψε σημαντικές διαφοροποιήσεις στις συνθήκες διαβίωσης και στην ποιότητα του παραγόμενου μαλλιού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα πρόβατα που κινούνταν ανάμεσα στα φωτοβολταϊκά πάνελ παρουσίασαν καλύτερη θερμική άνεση, καθώς οι κατασκευές προσέφεραν σκιά και προστασία από ακραίες καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, η αυξημένη υγρασία στο έδαφος συνέβαλε στην ανάπτυξη πιο πλούσιας και θρεπτικής βλάστησης.

Τα αποτελέσματα...

Το αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή μαλλιού υψηλότερης ποιότητας, με μεγαλύτερη αντοχή των ινών σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι συνθήκες αυτές μείωσαν και το στρες των ζώων, ενώ πιθανώς περιόρισαν και την εμφάνιση παρασιτικών.

Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της λεγόμενης αγροβολταϊκής γεωργίας, όπου η παραγωγή ενέργειας και η γεωργική δραστηριότητα συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, αξιοποιώντας πιο αποδοτικά τη διαθέσιμη γη.

Παρόμοια αποτελέσματα έχουν καταγραφεί και σε ευρωπαϊκές μελέτες, με ερευνητές να αναφέρουν βελτίωση στη θερμική άνεση των ζώων και στην ποιότητα των ζωοτροφών, επιβεβαιώνοντας ότι το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά κλίματα.

Η μελέτη ενισχύει την άποψη ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να συνδυαστούν με την πρωτογενή παραγωγή, δημιουργώντας ένα νέο υβριδικό μοντέλο εκμετάλλευσης γης με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την αγροτική οικονομία.

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