Ο μικρός Γιαννάκης βρέθηκε στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη, στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής είχε παλμό, είχε ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, είχε όμως και μια… υπέροχη παρουσία. Αυτή του μικρού Γιαννάκη.

Από την πρώτη γραμμή της Τούμπας, στην πρώτη γραμμή του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Ο φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ, που έχει καταφέρει να ενώσει φιλάθλους πέρα από ομάδες και χρώματα, βρέθηκε στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη. Και δεν ήταν απλώς παρών, ήταν εκεί, μπροστά, στην ομιλία του προέδρου, υπενθυμίζοντας με τη σιωπηλή του δύναμη τι σημαίνει επιμονή.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο νεαρός Γιάννης Παπαστεφανάκης υποβλήθηκε σε μια εξαιρετικά απαιτητική επέμβαση επιλεκτικής ριζιαίας ριζοτομής, σε μια προσπάθεια να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ένας αγώνας δύσκολος, αλλά βαθιά ανθρώπινος.

Η ιστορία του δεν συγκινεί μόνο. Δημιουργεί ένα σπάνιο πεδίο κοινής αναφοράς: όπου το ποδόσφαιρο, η κοινωνία και η πολιτική συναντιούνται γύρω από την έννοια της αξιοπρέπειας.

