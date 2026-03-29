Ιράν: Προειδοποιεί για αντίποινα σε πιθανή εισβολή των ΗΠΑ

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα σε ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ, τη στιγμή που η διπλωματία κορυφώνεται στο Πακιστάν.

Σε τροχιά αυξημένης επιφυλακής φαίνεται να εισέρχεται το Ιράν, εν μέσω πληροφοριών για ενδεχόμενη ανάπτυξη χερσαίων επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές του πρωτοβουλίες, επιχειρώντας να διαδραματίσει ρόλο στην αποσυμπίεση της κρίσης.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, το Πεντάγωνο εξετάζει σενάρια περιορισμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή ενισχύεται σταδιακά.

Σκληρές προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη

Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν επιδιώκει μια ευρείας κλίμακας χερσαία σύγκρουση, ωστόσο προειδοποιεί για άμεση και σφοδρή αντίδραση σε περίπτωση εισόδου αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφός της.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκερ Γκαλίμπαφ, άφησε αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για διπλή στρατηγική: δημόσια επίκληση διαλόγου και, ταυτόχρονα, μυστικό σχεδιασμό στρατιωτικής επιχείρησης.

Όπως υποστήριξε, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής προς τις ΗΠΑ.

Ενίσχυση δυνάμεων και σενάρια επιχειρήσεων

Αμερικανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προετοιμασία επιχειρήσεων διάρκειας εβδομάδων, χωρίς -τουλάχιστον προς το παρόν– να πρόκειται για γενικευμένη εισβολή. Τα σενάρια περιλαμβάνουν στοχευμένες επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων εντός ιρανικού εδάφους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη περίπου 3.500 στρατιωτών και η παρουσία πλοίων όπως το USS Tripoli υποδηλώνουν την αυξημένη κινητικότητα των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Διαφορετικές εκτιμήσεις για τη διάρκεια της σύγκρουσης

Την ίδια στιγμή, ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, μιλώντας στο CNN, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν συμμερίζεται τις εκτιμήσεις της Ουάσιγκτον περί σύντομης διάρκειας της σύγκρουσης.

Όπως ανέφερε, το Ιράν είναι διατεθειμένο να διατηρήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί, απορρίπτοντας τις προβλέψεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο περί περιορισμένου χρονικού ορίζοντα.

Παράλληλα, η ένταση ενισχύεται και από περιφερειακούς παράγοντες, όπως οι επιθέσεις των Χούθι προς το Ισραήλ, που προσθέτουν νέα επίπεδα αστάθειας στο ήδη εύθραυστο σκηνικό.

O διπλωματικός ρόλος του Πακιστάν

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Πακιστάν επιχειρεί να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, εντείνοντας τις διπλωματικές επαφές με στόχο την αποκλιμάκωση.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι στρατιωτικές κινήσεις συνυπάρχουν με παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, σε ένα σκηνικό που παραμένει ρευστό και δυνητικά εκρηκτικό για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

