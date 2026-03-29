Βρετανία: Γιατί οι σοκολάτες μπαίνουν πλέον σε κλειδωμένα κουτιά στα σούπερ μάρκετ

Οι σοκολάτες είναι σε κλειδωμένα κουτιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω αύξησης κλοπών.

Ένα ασυνήθιστο -αλλά ενδεικτικό της εποχής- μέτρο αρχίζει να γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένο στα σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου: οι σοκολάτες δεν βρίσκονται πλέον ελεύθερες στα ράφια, αλλά τοποθετούνται σε ειδικά κλειδωμένα πλαστικά κουτιά, στα οποία πρόσβαση έχουν μόνο οι υπάλληλοι.

Η πρακτική αυτή δεν σχετίζεται με την αξία του προϊόντος, αλλά με την αυξανόμενη... στοχοποίησή του από οργανωμένες ή επαναλαμβανόμενες κλοπές, σύμφωνα με τις αρχές και τους εκπροσώπους του λιανεμπορίου.

«Εύκολος στόχος» για κλοπές

Η Association of Convenience Stores έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η σοκολάτα εξελίσσεται σε ένα από τα πιο συχνά κλεμμένα προϊόντα, ιδίως από άτομα που δρουν κατ' επανάληψη ή κατόπιν παραγγελίας.

Αντίστοιχα, η αλυσίδα Sainsbury's επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει την εφαρμογή του μέτρου σε επιλεγμένα καταστήματα, τοποθετώντας προϊόντα όπως οι γνωστές σοκολάτες Cadbury σε ειδικά κουτιά ασφαλείας, ιδιαίτερα σε περιοχές του Λονδίνου όπου καταγράφονται συχνότερα περιστατικά.

Παρέμβαση των αρχών και δημοσιοποίηση περιστατικών

Το φαινόμενο έχει κινητοποιήσει και την αστυνομία. Το National Police Chiefs' Council επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για αυξανόμενη τάση, με τις δυνάμεις ασφαλείας να εντείνουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης.

Μάλιστα, αστυνομικά τμήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν προχωρήσει στη δημοσιοποίηση βίντεο από κάμερες ασφαλείας, επιχειρώντας να ευαισθητοποιήσουν το κοινό. Σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφονται δράστες να αφαιρούν μαζικά προϊόντα ή ακόμη και να μετακινούν εκτός καταστημάτων ολόκληρα ράφια γεμάτα σοκολάτες.

Σύμφωνα με τις αρχές, η σοκολάτα συγκαταλέγεται πλέον στα προϊόντα υψηλού κινδύνου για κλοπές, μαζί με το αλκοόλ, το κρέας και τον καφέ.

Ζημίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Οι οικονομικές απώλειες για τις επιχειρήσεις είναι ήδη σημαντικές. Η συνεταιριστική αλυσίδα Heart of England Co-op ανέφερε ζημίες που φτάνουν έως και τις 250.000 λίρες (περίπου 287.300 ευρώ), εξαιτίας επαναλαμβανόμενων περιστατικών κλοπής σοκολάτας.

Το πρόβλημα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα εγκληματικότητας στο λιανεμπόριο. Σύμφωνα με τη British Retail Consortium, το 2025 καταγράφηκαν περίπου 5,5 εκατομμύρια περιστατικά κλοπών από καταστήματα, ενώ καθημερινά σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.600 περιστατικά βίας ή κακοποίησης εργαζομένων.

Μπροστά σε αυτή την εικόνα, μεγάλες αλυσίδες όπως οι Tesco και Co-op υιοθετούν πιο αυστηρά μέτρα προστασίας προϊόντων, με τη «κλειδωμένη σοκολάτα» να αποτελεί πλέον ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια νέα πραγματικότητα για το βρετανικό λιανεμπόριο, όπου ακόμη και καθημερινά, χαμηλού κόστους προϊόντα μετατρέπονται σε αντικείμενα αυξημένης επιτήρησης, λόγω των πολύ συχνών φαινομένων μικροκλοπών.

