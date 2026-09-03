Μετενσάρκωση της 11ης Σεπτεμβρίου; 3χρονος ονειρευόταν ότι σκοτώθηκε στους Δίδυμους Πύργους και ίσως είχε δίκιο

Οι επίμονοι ισχυρισμοί ενός 3χρονου αγοριού για τα όνειρά του φέρεται να βγήκαν από τις τελευταίες στιγμές ενός θύματος της 11ης Σεπτεμβρίου

Οι επίμονοι ισχυρισμοί ενός 3χρονου αγοριού, που ξεκίνησαν το 2013, έχουν αφήσει τους γονείς του απελπισμένους, καθώς οι αναφορές του παιδιού πως έχει βιώσει ήδη τον θάνατο, ευθυγραμμίζονται ανεξήγητα με τον τρόπο που σκοτώθηκε ένα θύμα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο μικρός Κέιντ Γουίλσον δεν είχε πάει ποτέ στη Νέα Υόρκη, κι όμως έχει επανειλημμένα υποστηρίξει πως εργαζόταν σε έναν ουρανοξύστη, από όπου μπορούσε να δει το Άγαλμα της Ελευθερίας και περιέγραψε την πτώση του από το κτίριο αφού χτυπήθηκε από αεροπλάνο.

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