Πακιστάν: Τουρκία, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία προτείνουν λύσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Στο Ισλαμαμπάντ πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 29 Μαρτίου, διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας, με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τη διαχείριση των πετρελαϊκών ροών εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στο Ιράν.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών περιφερειακών δυνάμεων προσγειώθηκαν στο Ισλαμαμπάντ για τις διαβουλεύσεις, οι οποίες ακολούθησαν την προειδοποίηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε χερσαία επίθεση. Οι εντάσεις έχουν ήδη εκτοξεύσει τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου, με τις συγκρούσεις μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ να συνεχίζονται αδιάκοπα.

Πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες ανέφεραν στο Reuters ότι οι χώρες υπέβαλαν προτάσεις στην Ουάσινγκτον σχετικά με την ασφαλή θαλάσσια κυκλοφορία και την επανέναρξη της διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κρίσιμη οδό για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Ιράν έχει ουσιαστικά μπλοκάρει την πλεύση, ως απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιθέσεις που ξεκίνησαν πριν από περίπου έναν μήνα.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η επιβολή τελών διέλευσης, ανάλογα με τη Διώρυγα του Σουέζ, καθώς και η δημιουργία κοινοπραξίας μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας για τη διαχείριση των πετρελαϊκών ροών, με πιθανή συμμετοχή και του Πακιστάν.

Μετά τη συνάντηση, ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σιχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος επαίνεσε τη «σημαντική αυτοσυγκράτηση» της Σαουδικής Αραβίας εν μέσω της κρίσης και διαβεβαίωσε ότι το Πακιστάν θα σταθεί πάντα στο πλευρό της.

Pleased to welcome my dear brothers, the Foreign Ministers of Saudi Arabia, Türkiye, and Egypt, to Islamabad for the second round of our Consultations. Grateful for their presence at this critical moment, reflecting our strong fraternal ties.



March 29, 2026

Το Πακιστάν αξιοποιεί τους στενούς δεσμούς του τόσο με το Ιράν όσο και με τις ΗΠΑ για να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση. Σύμφωνα με πηγές, οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία κοινοπραξίας για τη διαχείριση των πετρελαϊκών ροών και την επιβολή τελών διέλευσης, ενώ έχουν ήδη τεθεί υπόψη της Ουάσινγκτον και του Ιράν.

Τουρκική διπλωματική πηγή δήλωσε ότι προτεραιότητα της Άγκυρας είναι η επίτευξη εκεχειρίας και η ασφαλής διέλευση των πλοίων, τονίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών, Ισάκ Νταρ, είχε ξεχωριστές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους Τούρκους και Αιγύπτιους ομολόγους του, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου και της διαρκούς διπλωματικής εμπλοκής. Παράλληλα, το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη διέλευση 20 ακόμη πλοίων με πακιστανική σημαία μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Νταρ στο X.

Οι εξελίξεις καταδεικνύουν τη στρατηγική σημασία του Πακιστάν ως διπλωματικού δίαυλου και τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν περιφερειακές δυνάμεις για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

