Το Ιράν κατάστρεψε αμερικανικό αεροσκάφος αξίας 700 εκατ. δολαρίων, χτυπώντας βάσης στη Σαουδική Αραβία.

Επίθεση στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν» στη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε την Παρασκευή (27/3) το Ιράν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό Αμερικανών στρατιωτών. Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετά αεροσκάφη, ενώ ένα αμερικανικό αεροσκάφος τύπου E-3 Sentry ενδέχεται να καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η επίθεση εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Μαρτίου, περίπου 60 μίλια νότια του Ριάντ, και φέρεται να περιλάμβανε τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο ιρανικής προέλευσης, καθώς και πολλαπλά επιθετικά drones.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες ανέρχονται σε 10 έως 12, με τουλάχιστον δύο από αυτούς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Η συγκεκριμένη βάση αποτελεί σημαντικό επιχειρησιακό κόμβο για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και έχει βρεθεί στο στόχαστρο επανειλημμένων επιθέσεων από την έναρξη της Επιχείρησης «Epic Fury».

Η επίθεση της Παρασκευής προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των αεροπορικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Μάλιστα σε φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένα αεροσκάφος E-3 Sentry AWACS να έχει καταστραφεί.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος στοιχίζει 700 εκατ. δολάρια και είναι ένα εναέριο ραντάρ που βοηθάει στον συντονισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι σε θέση να ανιχνεύσει γρήγορα τυχόν εισερχόμενες εχθρικές απειλές και μπορεί να συντονίσει τα αντίποινα των αμερικανικών δυνάμεων.

🚨🇮🇷🇺🇸Iran blasts US $700 million spy plane at Saudi air base



Iranian strike slammed Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia, with images appearing to show a US E-3 AWACS hit.



The E-3 AWACS is a flying radar and airborne command hub tracking threats and directing US air ops. pic.twitter.com/CEZRvAz0qc March 29, 2026

